鄰居爆：宋仲基爸盼望抱孫！　心寒切割宋慧喬撤《太陽後裔》照片

記者吳睿慈／綜合報導

宋仲基、宋慧喬27日宣佈結束1年8個月的婚姻生活，分開原因眾說紛紜，韓媒從兩人的密友口中曝光不少背後內幕，如今，宋仲基大田老家也被發現默默撤掉宋慧喬的照片，附近居民紛紛感嘆：「他們是很登對的夫妻，不知道怎麼會變成這樣，宋仲基真的善良、個性又好⋯」語意間充滿遺憾。

▲▼宋仲基、宋慧喬婚變，老家也將《太陽後裔》照片全部撤掉。（圖／翻攝自CFP、《Daily Truth News24》）



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據《Daily Truth News24》報導，宋爸爸過去將大田老家裝潢成「宋仲基博物館」，供給許多喜愛兒子的粉絲參觀，該房子是宋仲基曾經生活的家裡，掛滿了各種廣告、戲劇海報等，沒想到，就在宋宋CP婚變後，「宋仲基博物館」裡只有《軍艦島》、《阿斯達年代記》等畫報，卻沒見到他的經典作品《太陽的後裔》，疑似是為了切割宋慧喬，將有關女方的所有照片撤下。

▲宋仲基大田老家連金智媛、張東健海報都還掛著，只有《太陽後裔》照片不見蹤影。（圖／翻攝自《Daily Truth News24》）



該媒體訪問了周邊居住的居民，一名鄰居感嘆「他們是很登對的夫妻，不知道怎麼會變成這樣，宋仲基真的善良、個性又好⋯」另一名居民則是惋惜「（宋爸）本來很盼望（宋仲基）生個兒子、女兒幸福地生活，真的很可惜。」鄰居訪談裡充滿不捨，沒預料到宋宋CP分手結局。

事實上，宋仲基父母過去曾被爆擔心宋慧喬年紀過大，一開始並不樂見兩人的感情，爸爸當時還表示「兒子喜歡上了，沒辦法。」尊重宋仲基的選擇，父母雙雙接受宋慧喬，兩人著手準備婚禮時，爸爸更向親朋好友分享喜悅，沒想到，這對金童玉女的組合熬不過婚姻考驗，最終選擇分開。