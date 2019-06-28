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天團柚子登金曲IG集郵！　口袋裡掏出紙條…洩露重要台詞

記者吳睿慈／台北報導

日本天團柚子（柚子YUZU）邁入出道22週年，他們首度受邀金曲獎表演嘉賓，29日將與蔡旻佑合作演出，兩人28日中午抵台，馬不停蹄接受台灣媒體訪問，「獲邀有30年歷史的金曲獎，當初聽到邀約的時候很開心，可以讓更多人聽到我們的音樂很光榮、很感謝。」相當期待與蔡旻佑一起的舞台。

▲▼ 。（圖／記者湯興漢攝）

▲柚子明日將與蔡旻佑有合作舞台。（圖／記者湯興漢攝）

柚子受邀金曲表演嘉賓，28日先行抵台，北川悠仁親切地用台語：「打給好，我們是柚子，請多多指教。」岩澤厚治稱讚「很榮幸能與這麼有名的創作歌手合作，而且他的琴藝很高超，我們會盡全力為大家帶來在別的地方看不到的演出。」他們29日即將出席金曲獎，岩澤笑說：「我們打算去交很多朋友。」北川悠仁接話：「我有在經營IG，希望可以集郵一下。」最想與哪位歌手合照？他笑說：「第一位一定要邀請蔡旻佑啊。」兩人也預告將在金曲獎帶來經典代表作《光榮之橋》。

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▲▼ 。（圖／記者湯興漢攝）

▲北川悠仁突然在口袋裡掏出小紙條，唸出一段中文台詞，搶先曝光重要台詞。（圖／記者湯興漢攝）

此次出席一年一度音樂盛事，北川悠仁突然神秘地掏出口袋裡的小紙條，逗笑在場所有記者，他誠懇地唸出一段中文字句，為了金曲獎特別唸中文，記者反問「明天要不要挑戰背起來」，他幽默地露出面有難色的表情，接著，在場媒體達成共識不把字條內容寫出來，他回比一個讚，全場笑翻。

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▲岩澤厚治被問口袋裡有沒有紙條，他大笑說「沒有」。（圖／記者湯興漢攝）

柚子目前在日本進行巨蛋巡演，也是首組以自彈自唱形式在巨蛋演出的歌手，對於為什麼會想以自彈自唱的方式演出？他們表示，出道20周年時，難得有機會在巨蛋這麼大的場地演出，覺得很感動也很愉快，自彈自唱的表演形式將搬來台灣，「很開心終於又能來台灣開演唱會，台灣的歌迷很特別，每次都會把日文歌詞記好，台上台下打成一片，希望可以一起把場子氣氛炒熱。」

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▲柚子9月即將來台開唱。（圖／記者湯興漢攝）

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