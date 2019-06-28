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宋仲基6年前暗戀宋慧喬…敵不過婚姻！　趙寅成爆：他來片場看女生

記者吳睿慈／綜合報導

南韓銀色夫妻宋仲基、宋慧喬27日宣佈離婚，兩人的婚姻只維持了1年8個月，令不少人震驚直呼王子公主的戀情破滅。事實上，宋仲基暗戀宋慧喬已久，兩人早在2013年有交集，當時他的好友趙寅成與女方合作戲劇《那年冬天風在吹》，他藉著送餐車的名義到訪片場，這段過去曾被趙寅成證實「他是來片場看宋慧喬」，好不容易將心中女神追到手，成為眾人眼裡的登對情侶，卻在短短2年內畫下句點。

宋仲基、宋慧喬的媒人是趙寅成。（圖／翻攝自韓網）

▲宋仲基、宋慧喬的媒人是趙寅成。（圖／翻攝自韓網）

促成宋仲基、宋慧喬的媒人正是趙寅成，他2013年出演戲劇《那年冬天風在吹》，宋仲基特地送餐車應援到場，他當時曾透露宋仲基為了送上應援，特地到片場找他，「但其實還有個理由，是他（宋仲基）想來看宋慧喬。」因此促成了宋宋CP彼此第一次見面的場合。

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宋仲基6年前暗戀宋慧喬…敵不過婚姻！　趙寅成爆：他來片場看女生（圖／翻攝自韓網）

▲▼宋仲基暗戀宋慧喬很久，趙寅成曾爆料「他來片場看宋慧喬」。（圖／翻攝自韓網）

宋仲基6年前暗戀宋慧喬…敵不過婚姻！　趙寅成爆：他來片場看女生（圖／翻攝自韓網）

爾後，宋仲基2015年退伍後，5月曾隨著好友李光洙、趙寅成等人一起飛往泰國旅遊的照片，他們恰好在當地機場遇到「宋慧喬人形版」，李光洙、趙寅成、宋仲基3人立刻衝上去合照，幾位好友心中都明白宋仲基對宋慧喬的仰慕，還特地在看板前合照。

事實上，《太陽的後裔》男主角人選原是趙寅成，但趙寅成婉拒戲約，並推薦了宋仲基出演男主角一職，才因此牽起了宋仲基、宋慧喬的緣分，宋仲基追星之路終於在2015年實現，直到2016年成功將女神追到手裡。

▲宋仲基、宋慧喬27日宣布婚姻不到2年告吹。（圖／翻攝自Instagram／kyo1122）

▲宋仲基、宋慧喬27日宣布婚姻不到2年告吹。（圖／翻攝自Instagram／kyo1122）

這段公主與王子的愛情故事在2017年10月盛大舉辦婚禮，卻在2年後黯淡結束，知情人士爆料，兩人為了小孩與拍攝作品問題吵翻，細數過去演藝圈金童玉女結婚的夫妻檔，元斌、李奈映以及Rain、金泰希以及張東健、高素榮等人結婚後，女方皆退居幕後相夫教子，宋宋CP則是大不同，疑似成為婚姻破裂關鍵點。

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宋仲基宋慧喬, 宋仲基, 宋慧喬, 趙寅成

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