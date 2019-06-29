徐小可2孩「眼睛突然睜不開」：糟了！　就醫才發現是「浴室常見物」惹禍

記者潘慧中／綜合報導

徐小可（許暐翎）與阿Ben（白吉勝）育有3個小孩，平常無微不至地照顧孩子們，難免發生疏漏，她透露女兒和小兒子有次接連眼睛都睜不開，連忙帶小孩就醫才發現，原來是浴室常見物品惹的禍！

▲徐小可育有3個小孩。（圖／翻攝自Facebook／白吉勝徐小可 Love 白宮這一家）



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徐小可在《醫師好辣》透露，女兒有次起床後突然張不開眼睛，近看發現是孩子的眼睛被眼屎黏住，「昨天還好好的，怎麼才一個早上起床就變成這樣？」帶女兒就醫才得知是角膜炎。

▲▼徐小可的女兒和小兒子有次接連眼睛都睜不開。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



醫生提醒徐小可這是會傳染的疾病，孩子們的毛巾最好都分開使用，這就讓她更納悶了，「有啊，他們毛巾其實都分開的。」沒想到，她的小兒子隔天起床後一樣睜不開眼睛，「這下糟了！」她趕快帶2個小孩就醫。

▲醫生告訴徐小可這就是互相交叉感染。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



醫師一看就說：「這就是互相交叉感染。」但奇怪的是，這2個孩子並沒有共用毛巾，徐小可後來才發現是主臥室廁所擦手巾惹的禍，大人當然不會拿來擦臉，但小朋友洗完臉、刷完牙後就會順手拿擦手巾把臉擦乾，最後點了快1個禮拜的眼藥水才逐漸好轉。

▲約從05：01分開始。（影／取自YouTube／醫師好辣）