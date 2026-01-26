無尊、阿喜「難得合體」現身LuLu婚宴！照片曝光⋯他一看笑哭：我勒

記者潘慧中／綜合報導

LuLu（黃路梓茵）、陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，邀請約650位親友到場見證幸福時刻。在所有賓客當中，無尊、阿喜（林育品）這對鮮少公開合體的情侶，一舉一動同樣備受關注。

▲▼無尊和阿喜個別進入婚宴現場。（圖／記者周宸亘攝）



照片中，只見無尊身穿一件剪裁俐落的深灰色西裝外套，內搭簡約的黑色圓領上衣，頸間配戴一條銀色粗鍊作為點綴，展現出休閒又不失莊重的雅痞風格。

▲無尊開心和陳漢典、LuLu合照。（圖／翻攝自Instagram／sonic_jeff0326）



阿喜則是身穿淡粉色系的氣質上衣，造型典雅溫柔，在一群賓客中顯得格外甜美。有趣的是，她和李唯楓等人一起合照時，剛好無尊不在場，導致男友事後看到這張照片後、附上一個哭笑不得的符號問：「我勒？」

▲無尊意外缺席阿喜與其他人的大合照。（圖／翻攝自Instagram／joyshishi777）



事實上，阿喜和無尊已經穩定交往超過3年。雖在《模王大道》就相識，但她當時只將對方當弟弟看待，直到一起參與舞台劇《莎姆雷特》，在朝夕相處下，她默默發現男方很有才華也很有禮貌，後來和團隊一起巡迴演出時，雙方變得更加無話不談，自然而然開始交往，她還曾跟《ETtoday星光雲》坦承「不可能有人對我這麼好」，閃度破表。