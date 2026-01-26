ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

獨／收到台灣禮物！金宣虎回送大禮
如何喝咖啡不傷胃？遵循「3要2不要」
女模29歲癌逝「生前3大遺願」曝光
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳漢典 Lulu 吳宗憲 曾莞婷 艾力克斯 霍諾德 許光漢 王力宏

專訪／金宣虎、高允貞CP感太強！這些是即興演出　導演：他私下很溫柔

記者吳睿慈／專訪

浪漫愛情劇《愛情怎麼翻譯？》全集已在Netflix上架播出，戲劇由男神金宣虎、女神高允貞領銜主演，兩人的火花超強烈，不少粉絲驚呼「該不會真的交往吧」，連導演都狂讚兩位主角的默契。導演柳英恩接受《ETtoday》專訪，她透露很多場戲都是即興演出，兩人還會事前演練彩排，而劇裡的「浩鎮」很溫柔，宛如就是金宣虎本人，柳英恩甜笑表示：「他就是洪班長！」貼心照顧團隊，令人感到溫暖。

▲▼專訪／CP感太強！高允貞超萌反應全是即興演出　導演甜笑就是洪班長。（圖／Netflix提供）

▲導演曾經稱讚過金宣虎、高允貞默契很好。（圖／Netflix提供）

導演柳英恩過去曾經表示「合作過的演員以來，金宣虎、高允貞是默契、CP感最好的一組」，她在專訪時具體舉例，兩位演員來到片場拍攝前已經準備得很全面，比方說，第一集在日本旅遊時，高允貞飾演的車茂熙舉起招財貓點頭，「那個點頭反應其實是即興的演出，還有金宣虎做出的浩鎮表情，有點尷尬、不知所措的表情，其實也不在劇本上。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼▲▼專訪／CP感太強！高允貞超萌反應「這2個鏡頭」是即興演出　導演甜笑就是洪班長。（圖／Netflix提供）

▲▼高允貞與金宣虎CP感超強，學招財貓點頭、看極光跳舞全是她自己的點子即興演出。（圖／Netflix提供）

▲▼▲▼專訪／CP感太強！高允貞超萌反應「這2個鏡頭」是即興演出　導演甜笑就是洪班長。（圖／Netflix提供）

導演柳英恩緊接著舉例第三集，高允貞跳著舞邀約「我們一起去看極光」，同樣也是演員本人的點子，「兩位演員自己事前主動演練，自己創造出的場景」，兩人CP感十足是長期累積下來的默契，創造出連劇迷都著迷的曖昧互動。柳英恩大讚：「高允貞是位很有魅力的演員。」

《愛情怎麼翻譯？》劇中，金宣虎飾演的「浩鎮」既溫柔又暖，導演柳英恩也笑著透露：「他真的就是《海岸村恰恰恰》的『洪班長』，對於工作人員、演員都很照顧，像是我們有很多海外拍攝，有時候到了比較地方鄉下的地方，很難找到一些零食，但他會親自帶零食來。」

▲▼專訪／CP感太強！高允貞超萌反應全是即興演出　導演甜笑就是洪班長。（圖／Netflix提供）

▲▼導演稱讚金宣虎私下「就是洪班長」。（圖／Netflix提供）

▲▼導演稱讚金宣虎私下「就是洪班長」。（圖／Netflix提供）

不僅如此，劇組前往加拿大拍戲時，難免懷念家鄉食物，金宣虎、高允貞還特意找了韓式餐廳，安排聚餐的場合，請了劇組所有人吃飯，柳英恩稱讚：「（金宣虎）實際上真的就是一個很親切、很溫柔的演員。」

就連日本演員福士蒼汰也是天使藝人，雖然劇裡前半段他的性格演得很大牌、無禮，但導演柳英恩幫忙恢復名譽，「很難相信他其實是第一次與韓國工作人員、劇組合作，他很融入團隊，實際上他也很認真學韓文，到後面甚至在沒有翻譯的幫助下，還可以用韓文跟我們交流，非常認真。」

演員彼此信任、對團隊真心以待，才讓《愛情怎麼翻譯？》不只停留在浪漫的表層，而是把溫柔落實到每一個拍攝細節。戲劇在上線以來悄悄走進觀眾心裡，成為一部不只「好嗑CP」，更讓人感受到被溫柔擁抱的暖心愛情劇。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

金宣虎高允貞愛情怎麼翻譯

推薦閱讀

LuLu婚禮「湊齊夢幻3大男神」！　陶晶瑩同框嗨了：台灣三座發電機

LuLu婚禮「湊齊夢幻3大男神」！　陶晶瑩同框嗨了：台灣三座發電機

7小時前

男友剛驟逝！《星光》女星被逼24小時搬家！他姊盯場⋯沒收據不准拿

男友剛驟逝！《星光》女星被逼24小時搬家！他姊盯場⋯沒收據不准拿

9小時前

許瑋甯趕場衝回台北！「同框邱澤喝LuLu喜酒」全被拍 下衣失蹤穿超美

許瑋甯趕場衝回台北！「同框邱澤喝LuLu喜酒」全被拍 下衣失蹤穿超美

4小時前

Angelababy黃曉明離婚4年「同遊迪士尼」！全黑包緊緊⋯真實互動全被拍

Angelababy黃曉明離婚4年「同遊迪士尼」！全黑包緊緊⋯真實互動全被拍

6小時前

唐綺陽運勢／雙魚有望遇金桃花！魔羯「需特別注意健康」射手出現勁敵

唐綺陽運勢／雙魚有望遇金桃花！魔羯「需特別注意健康」射手出現勁敵

9小時前

直擊／陳漢典婚禮一出場就哭了！　Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你

直擊／陳漢典婚禮一出場就哭了！　Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你

21小時前

快訊／賈永婕嗆酸民：打臉你們真爽！　助霍諾德只想證明「台灣就是屌」

快訊／賈永婕嗆酸民：打臉你們真爽！　助霍諾德只想證明「台灣就是屌」

3小時前

獨家／孫生母淡水行竊又被抓　「半導體千金」張喬菲老公逮個正著

獨家／孫生母淡水行竊又被抓　「半導體千金」張喬菲老公逮個正著

1小時前

直擊／小港機場塞爆粉絲！SJ清晨飛離台　「越過保母車」親切揮手

直擊／小港機場塞爆粉絲！SJ清晨飛離台　「越過保母車」親切揮手

9小時前

霍諾德登頂101「大魔王關卡曝光」！　認了很頭痛：非常考驗體力

霍諾德登頂101「大魔王關卡曝光」！　認了很頭痛：非常考驗體力

6小時前

獨家／棄嬰成億萬老闆！蹦闆低調行善捐助育幼院　暖心舉動遭目擊

獨家／棄嬰成億萬老闆！蹦闆低調行善捐助育幼院　暖心舉動遭目擊

1/25 13:46

20年前挑戰台北101！法國蜘蛛人「秒道賀霍諾德」　自嘲：我當年爬4小時

20年前挑戰台北101！法國蜘蛛人「秒道賀霍諾德」　自嘲：我當年爬4小時

1/25 11:57

熱門影音

霍諾德到了！1小時31分攻頂！　台北101頂端興奮自拍：風好大

霍諾德到了！1小時31分攻頂！　台北101頂端興奮自拍：風好大
霍諾德大讚台北101很方便　「是家庭友善的攀爬地點（？）」

霍諾德大讚台北101很方便　「是家庭友善的攀爬地點（？）」
賈永婕把101周圍「全換國旗」　超用心「讓全世界看到台灣」

賈永婕把101周圍「全換國旗」　超用心「讓全世界看到台灣」
霍諾德徒手攻頂台北101 甜吻愛妻「不忘跟孩子打招呼」

霍諾德徒手攻頂台北101 甜吻愛妻「不忘跟孩子打招呼」
陳漢典婚禮「深情接吻Lulu」　害羞誇她「事業線很吸引人」

陳漢典婚禮「深情接吻Lulu」　害羞誇她「事業線很吸引人」
吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」

吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」
吳宗憲替典LU證婚「一生都不能再改變」

吳宗憲替典LU證婚「一生都不能再改變」
霍諾德正式開爬台北101！　民眾底下為他歡呼

霍諾德正式開爬台北101！　民眾底下為他歡呼
Lulu陳漢典婚禮表演「漫出來啦～」經典重現

Lulu陳漢典婚禮表演「漫出來啦～」經典重現
霍諾德「徒手爬台北101」遇雨延期 遺憾發聲：總要看大自然的臉色

霍諾德「徒手爬台北101」遇雨延期 遺憾發聲：總要看大自然的臉色
SJ高雄巨蛋開唱第一天 始源自責道歉：我感冒了QQ

SJ高雄巨蛋開唱第一天 始源自責道歉：我感冒了QQ
蔡尚樺主持尾牙「階梯慘摔」　 阿Ken.蕭煌奇「柔道哏」神救場！

蔡尚樺主持尾牙「階梯慘摔」　 阿Ken.蕭煌奇「柔道哏」神救場！
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

看更多

結婚後開始「互旺」對方？ Lulu急阻止陳漢典：你是新郎

即時新聞

剛剛
剛剛
11分鐘前0

剛拍完鬼片趕路沒卸妝⋯男星走進餐廳「全場眼神不對勁」

25分鐘前0

陳意涵跟她對到眼就哭爆！《陽光女子》曾愷玹粉絲「排隊求收養」

31分鐘前0

Joy出道12年來台辦專場！yanaginagi 4月登上Zepp New Taipei

31分鐘前0

霍諾德攻頂101圈粉全球！　大咖男星曬合照嗨喊：我也追星了

39分鐘前0

收到偶像送的黃金！丁禹兮霸氣現刷20萬寵粉　紅到韓網暴動：真人霸總

53分鐘前11

蔡瑞雪解釦了！「蹦出超兇上圍」事業線全被看光 中空練舞穿超辣

1小時前60

兩座101都難不倒！霍諾德揭「酋長岩」秘辛　妻認：不完全理解但支持

1小時前0

專訪／金宣虎、高允貞CP感太強！這些是即興演出　導演：他私下很溫柔

1小時前48

獨家／孫生母淡水行竊又被抓　「半導體千金」張喬菲老公逮個正著

1小時前0

白敬亭宋軼爆已經分手！大咖狗仔爆私下超冷互動　去年才取關對方

讀者迴響

熱門新聞

  1. LuLu婚禮「湊齊演藝圈3大男神」！陶晶瑩同框嗨了
    7小時前204
  2. 男友剛驟逝！《星光》女星被逼24小時搬家
    9小時前209
  3. 許瑋甯趕場衝回台北「喝LuLu喜酒」
    4小時前61
  4. Angelababy黃曉明離婚4年「同遊迪士尼」
    6小時前64
  5. 唐綺陽運勢／雙魚有望遇金桃花！
    9小時前41
  6. 直擊／陳漢典婚禮一出場就哭了！　Lulu誓詞淚崩喊話：最怕不能沒有你
    21小時前3012
  7. 快訊／賈永婕嗆酸民：打臉你們真爽！
    3小時前8280
  8. 孫生母淡水行竊又被抓「半導體千金」老公逮個正著
    1小時前66
  9. 直擊／小港機場塞爆粉絲！SJ清晨飛離台　「越過保母車」親切揮手
    9小時前81
  10. 霍諾德登頂101「大魔王關卡曝光」！認了很頭痛
    6小時前145
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合