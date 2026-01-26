專訪／金宣虎、高允貞CP感太強！這些是即興演出　導演：他私下很溫柔

記者吳睿慈／專訪

浪漫愛情劇《愛情怎麼翻譯？》全集已在Netflix上架播出，戲劇由男神金宣虎、女神高允貞領銜主演，兩人的火花超強烈，不少粉絲驚呼「該不會真的交往吧」，連導演都狂讚兩位主角的默契。導演柳英恩接受《ETtoday》專訪，她透露很多場戲都是即興演出，兩人還會事前演練彩排，而劇裡的「浩鎮」很溫柔，宛如就是金宣虎本人，柳英恩甜笑表示：「他就是洪班長！」貼心照顧團隊，令人感到溫暖。

▲導演曾經稱讚過金宣虎、高允貞默契很好。（圖／Netflix提供）



導演柳英恩過去曾經表示「合作過的演員以來，金宣虎、高允貞是默契、CP感最好的一組」，她在專訪時具體舉例，兩位演員來到片場拍攝前已經準備得很全面，比方說，第一集在日本旅遊時，高允貞飾演的車茂熙舉起招財貓點頭，「那個點頭反應其實是即興的演出，還有金宣虎做出的浩鎮表情，有點尷尬、不知所措的表情，其實也不在劇本上。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高允貞與金宣虎CP感超強，學招財貓點頭、看極光跳舞全是她自己的點子即興演出。（圖／Netflix提供）



導演柳英恩緊接著舉例第三集，高允貞跳著舞邀約「我們一起去看極光」，同樣也是演員本人的點子，「兩位演員自己事前主動演練，自己創造出的場景」，兩人CP感十足是長期累積下來的默契，創造出連劇迷都著迷的曖昧互動。柳英恩大讚：「高允貞是位很有魅力的演員。」

《愛情怎麼翻譯？》劇中，金宣虎飾演的「浩鎮」既溫柔又暖，導演柳英恩也笑著透露：「他真的就是《海岸村恰恰恰》的『洪班長』，對於工作人員、演員都很照顧，像是我們有很多海外拍攝，有時候到了比較地方鄉下的地方，很難找到一些零食，但他會親自帶零食來。」

▲▼導演稱讚金宣虎私下「就是洪班長」。（圖／Netflix提供）



不僅如此，劇組前往加拿大拍戲時，難免懷念家鄉食物，金宣虎、高允貞還特意找了韓式餐廳，安排聚餐的場合，請了劇組所有人吃飯，柳英恩稱讚：「（金宣虎）實際上真的就是一個很親切、很溫柔的演員。」

就連日本演員福士蒼汰也是天使藝人，雖然劇裡前半段他的性格演得很大牌、無禮，但導演柳英恩幫忙恢復名譽，「很難相信他其實是第一次與韓國工作人員、劇組合作，他很融入團隊，實際上他也很認真學韓文，到後面甚至在沒有翻譯的幫助下，還可以用韓文跟我們交流，非常認真。」

演員彼此信任、對團隊真心以待，才讓《愛情怎麼翻譯？》不只停留在浪漫的表層，而是把溫柔落實到每一個拍攝細節。戲劇在上線以來悄悄走進觀眾心裡，成為一部不只「好嗑CP」，更讓人感受到被溫柔擁抱的暖心愛情劇。