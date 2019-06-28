記者張筱涵／綜合報導

南韓情歌王子朴孝信（박효신）28日被爆出涉嫌詐騙高價品和現金共價值韓幣4億元（約台幣1140萬元），將在29日舉行的個人演唱會恐怕受到影響。

▲朴孝信將在6月29日開始個人演唱會。（圖／翻攝自韓網）

和朴孝信正在討論合約相關問題的A某，27日到首爾西部地方檢察廳起訴對方詐欺。根據報導顯示，朴孝信2014年口頭上和A某達成合約約定，獲得的利益是必須在這2年內提供高級轎車和精品手錶以及現金等等，前前後後加起來總價值韓幣4億元（約台幣1140萬元），怎料他全數收下後並沒有實行約定。

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A某表示自己給了朴孝信價值韓幣2億7000萬元（約台幣780萬元）的賓利汽車，提供給對方母親韓幣6000萬元（約台幣170萬元）的賓士車，以及價值韓幣1400萬元（約台幣40萬元）的高級手錶等高價物品，同時還因為對方說「我有急用」給過韓幣好幾千萬元。

▲朴孝信歌藝精湛，一開演唱會票都是秒殺。（圖／翻攝自Instagram／parkhyoshin.official）

朴孝信2016年8月和Jellyfish娛樂結束合約後，原本應該和A某實行簽約約定，但他反而和Glove娛樂簽約，完全不管A某的強烈抗議，甚至直接斷絕所有聯繫方式。而這也是朴孝信第三次因為合約問題遭到起訴。

朴孝信所屬經紀公司Glove娛樂也在事情爆發後，以最快的速度確認並對外表示：「今天的報導內容和事實不符，能夠明白告訴大家的事實是，朴孝信從未以專屬合約作為條件從他人身上獲得金錢利益，朴孝信目前專注於即將召開的演唱會，相關事宜將在演唱會結束後採取法律行動，我方將會強烈應對損害藝人名譽和散布謠言的傷害，同時也請外界多多協助藝人專注於演唱會上。」

▲朴孝信面臨第三次因合約而起的糾紛。（圖／翻攝自Instagram／parkhyoshin.official）