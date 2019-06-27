小松菜奈「退下厭世臉」就是普通23歲少女　正能量超齡面對黑粉

記者蕭采薇／綜合報導

日本女星小松菜奈以「厭世顏」聞名，近來她登上《Bella儂儂》雜誌 7月號封面人物，拍攝當天她的「厭世顏」只維持了三秒，反而更讓人印象深刻的是一臉溫暖微笑。年僅23歲的小松菜奈因為高知名度也招來不少黑粉，而她也以超齡的高EQ面對。

▲小松菜奈擔任封面人物，流露出私下23歲少女的一面。（圖／Bella儂儂提供）



「一開始我對藝能類型的工作內容不太清楚，所以也沒有非常感興趣，後來進公司後就先從模特兒開始，需要學習的東西很多，我非常享受這些過程。」小松菜奈12 歲時與母親在原宿街頭偶然被星探相中，對於表演事業一切懵懂的她，在少女雜誌《Nico☆Puchi》初次場登場後，就開啟了她表演之路。

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▲小松菜奈以厭世臉聞名。（圖／Bella儂儂提供）

小松菜奈說：「第一次接到電影試鏡的邀情時心情非常緊張，那時候其實覺得很意外、很驚訝，但也同時也很開心，感覺是完全陌生的另一個領域。」人生第一部電影《渴望。》，小松菜奈就擔綱本片女主角，海報上有點冷，帶給人晦暗空寂的獨特氣質很快就受到許多人注意，該片討論的社會問題除了受到日本當地極大的討論外，也讓小松菜奈因本片獲得了三座新人獎。

▲小松菜奈擔任封面人物，流露出私下23歲少女的一面。（圖／Bella儂儂提供）

不過名氣也帶來壓力，但小松菜奈說：「我不太在意那些負面留言，太在意的話自己就很容易就被影響，當然我也會在社群上面跟粉絲們做一些交流跟回覆，但是如果太依靠網路上的東西，或是全盤接受可能也不太好。」

▲小松菜奈年紀輕輕就承受巨大名氣帶來的壓力。（圖／Bella儂儂提供）

身為網路世代的年輕人， 透過網路她能直接感受粉絲的鼓勵，但面對螢幕前其他的鍵盤評論則虛心坦然面對，比起當今年輕人盯著手機過生活，小松菜奈更珍惜當下與人的互動與相處。

▲小松菜奈透露之後想來台灣深度旅遊。（圖／Bella儂儂提供）



因為工作多次來台的小松菜奈，提到來台灣的經驗，她立刻回想起吃過的一道道在地小吃，「以往都是在台北逛完就結束行程，但有一次就搭了高鐵下台南玩，去吃了台南好吃的東西，還去了海邊跟一些觀光景點，台南有很多當地才有的東西，我非常的喜歡。」

▲小松菜奈擔任封面人物，流露出私下23歲少女的一面。（圖／Bella儂儂提供）



她也表示想去高雄看看，「聽說那裡的海邊很漂亮，而且朋友說台灣有一種可以環島一圈的火車，有機會也想去體驗！」更透露希望有一天能在台灣辦一個跟粉絲近距離接觸的見面會，希望能透過面對面的的接觸，記住現場的每一個支持她的人。

▲小松菜奈擔任封面人物，流露出私下23歲少女的一面。（圖／Bella儂儂提供）