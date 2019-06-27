零負評哥哥！《101》金曜漢寵2個妹妹　隨身放照片：讓我笑得更開心

記者吳睿慈／綜合報導

南韓19歲練習生金曜漢出身跆拳道世家，曾多次拿下全國比賽冠軍，是個前途不可限量的國家級選手，為了一圓歌手夢，他毅然決然放棄資源，轉戰參選選秀比賽《PRODUCE X 101》，個性謙虛、長相帥氣很快就闖出名聲，近來，有網友掀出他對待2個妹妹的柔情面貌，他曾為妹妹做詩，甚至在手機殼上夾照片，獲得極高好評。

▲▼《101》金曜漢手機殼裡夾著妹妹的照片。（圖／翻攝自韓網）



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《PRODUCE X 101》甫開播，金曜漢因背景關係，受到李棟旭大大稱讚勇氣可嘉，人氣瞬間衝上第一名，而他也非常爭氣，態度謙虛、討喜，知名度居高不下。他不只螢幕形象優良，就連私下對待2個妹妹都疼愛有加，曾經寫了一首《妹妹，然後幸福》的詩，語氣充滿寵溺寫著「我心情不好時，妹妹們宛如花開的笑容邊撒著嬌，我的心就平靜了。」妹妹就是他的開心果。

▲▼金曜漢趁著《PRODUCE X 101》比賽空閒，去幫妹妹比賽跆拳道加油。（圖／翻攝自韓網）



金曜漢寵溺妹妹溢於言表，他的自介興趣裡寫著「跟妹妹玩」，就連手機殼裡都夾著妹妹的照片，為了祝賀妹妹成功入學，他貼心買禮物給女方。而他近來忙於《PRODUCE X 101》比賽，仍在忙碌的行程中抽空遠赴光州，只為了替妹妹比賽應援，兄妹間情感深厚。