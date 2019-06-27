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金玉彬躺槍被指不倫宋仲基？陸網友瘋傳：拍戲住同間房

記者吳孟庭／綜合報導

南韓演員宋仲基與宋慧喬婚姻才維持1年8個月就準備離婚，雖然雙方不透露真正原因，但先是朴寶劍被傳是小王，接著大陸微博上又瘋傳宋仲基外遇，對象其實是韓劇《阿斯達年代記》的金玉彬，然而此消息目前並沒有韓媒報導，僅止於粉絲間流傳的八卦消息。

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▲金玉彬躺槍被指不倫宋仲基？陸網友瘋傳：拍戲住同間房。（圖／Netflix）

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▲金玉彬躺槍被指不倫宋仲基。（圖／Netflix提供）

根據微博大陸網友轉發，指稱是從南韓的私生飯（窺探隱私的粉絲）流出的消息，不但說兩人在野外拍攝時，同住一間房，情人節前一天拍攝完，女方去了宋仲基的家，男方也曾去女方在往十里的家，甚至連宋仲基大田老家，都被目擊出雙入對。

▲金玉彬躺槍被指不倫宋仲基？陸網友瘋傳：拍戲住同間房。（圖／翻攝自微博）

▲陸網友瘋傳金玉彬與宋仲基不倫。（圖／翻攝自微博）

陸網友講得煞有其事，但韓媒則是沒有任何報導，更遑論金玉彬的經紀公司出來澄清。但是兩人不倫戀的猜測已經傳回南韓網民耳裡，在少部分的社群網站上流傳，表示在拍攝《阿斯達》的時候就傳出兩人走很近的消息，沒想到最後宋仲基跟宋慧喬真的離婚。另也有消息指出宋仲基外遇的對象是宋慧喬閨蜜造型師，但也有人傳和宋慧喬合拍《男朋友》的朴寶劍是小王，遭男方經紀公司火大駁斥。

宋慧喬與宋仲基是因韓劇《太陽的後裔》假戲真做，2017年中公開戀情直接宣布結婚，2017年10月底完成終生大事，可惜婚姻維持不過1年8個月，宋仲基便透過律師進行離婚調解，宋慧喬也發聲明表示兩人個性不合，童話般的王子與公主婚後生活並不美滿，走向分道揚鑣的道路。

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