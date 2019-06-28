宋慧喬、宋仲基婚姻剩1個月挽救　「最快7月底」正式離婚

記者吳睿慈／綜合報導

宋仲基和宋慧喬27日透過法定代理人提出離婚協議，男方證實分開「比起追究過錯，只希望圓滿解決」，女方則是回應「彼此個性不合」，兩人婚姻破裂。不過，他們現階段只是提出協議，韓媒晚間推算出距離離婚協議審理的期限，最快7月底、8月初才會畫下結局。

▲宋慧喬、宋仲基離婚調解最快7月底受審成功。（圖／翻攝自韓網）



請繼續往下閱讀...

宋宋夫妻婚姻僅維持1年8個月，兩人早在8個月前情變，代表真正結婚後相處時間只有短短的1年，令人跌破眼鏡。據韓媒推算，若兩人都點頭簽字離婚，將可以授權法定代理人辦理手續，若其中有一方拒絕離婚，兩人便需要親自上法庭、面對面協議，而離婚調解最快被審理的期限為7月底、8月初。

兩人被爆離婚主因，是為了小孩與演藝作品問題而爭吵多次，至於網路上謠傳宋仲基偷吃宋慧喬造型師以及宋慧喬爆出軌朴寶劍，宋仲基、朴寶劍經紀公司在晚間10點左右（台灣時間9點）2度強硬發出聲明，將對於網路上各種毀損名譽的言論採取法律手段，絕不寬待。

▲宋仲基被爆搬進李光洙家裡。（圖／翻攝自韓網）



宋仲基與宋慧喬情逝後，隨即搬出兩人愛巢，據報導，他搬入好友家中，對此，有粉絲翻出李光洙過去曾說「家裡有一間宋仲基的專屬房間」，因此他被揣測應是住進李光洙家裡。宋仲基、宋慧喬身為韓流巨星，手上代言、工作量不少，對此，宋仲基接下來將出演的電影《勝利號》拍攝不受影響，將在7月3日開拍，宋慧喬的廣告合約也沒有變動。