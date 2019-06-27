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宋仲基、李晨同一天離婚分手！　3年前合照「神預言」被挖出

記者陳芊秀／綜合報導

南韓明星夫妻宋仲基、宋慧喬27日宣布離婚，大陸明星情侶檔范冰冰、李晨也在同一天宣布分手，令人忍不住崩潰大喊「今天到底什麼日子！」其中有網友挖出李晨3年前和宋仲基的合照，意外掀起外界關注。

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▲▼李晨、宋仲基3年前合照被挖出。（圖／翻攝自微博／李晨）

▲宋仲基、李晨在同一天宣布分手。（圖／翻攝自微博／李晨）

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李晨2016年5月28日曬出合照，當時宋仲基來錄製《奔跑吧》（跑男），兩人抓緊空檔拍下2張合照，一個伸出大拇指比讚，一個比YA手勢，還PO文「大家請找碴。」​沒想到3年後的6月27日，兩人同一天宣布離婚、分手，消息震驚全亞洲，眾人輪番湧入合照下留言「我找到碴了，同年同月同日分」、「緣份，真是一種奇怪的東西」、「一個離婚、一個分手，真是商量好的」、「你倆真是特別的緣份」，還有粉絲苦笑問：「難不成今天的所有的戲，都是為了成全你們兩個？」

▲▼李晨、宋仲基3年前合照被挖出。（圖／翻攝自微博／李晨）

▲宋仲基3年前參加陸綜《奔跑吧》，李晨趁空檔拍下合照。（圖／翻攝自微博／李晨）

▲▼李晨、宋仲基3年前合照被挖出。（圖／翻攝自微博／李晨）

▲李晨PO文「大家來找碴」。（圖／翻攝自微博／李晨）

▲▼李晨、宋仲基3年前合照被挖出。（圖／翻攝自微博／李晨）

▲網友湧入留言「我找到（碴）了，同年同月同日分？」（圖／翻攝自微博／李晨）

宋仲基、宋慧喬因合作《太陽的後裔》擦出愛火，曖昧情愫從戲裡延伸到戲外，2017年10月閃電宣布結婚，閃爆大批CP粉。沒想到婚後不斷傳出婚變，27日被韓媒爆料雙方進入離婚調停，隨後他在聲明中請外界體諒，妻子隨後也回應離婚原因，是兩個人個性不合，短命婚姻不到2年。

▲▼宋慧喬、宋仲基只剩1個月挽回！　「最快7月底」正式離婚（圖／翻攝自韓網）

▲宋慧喬、宋仲基因《太陽的後裔》相戀結婚，現在協議婚姻中。（圖／翻攝自韓網）

范冰冰、李晨因為合作《武媚娘傳奇》，從好友升級變成情侶，2015年微博發文「我們」宣布戀情，轟動娛樂圈，更合體代言撈金，2017年36歲生日這天，男友下跪求婚，令粉絲期待結婚倒數。沒想到她2018年爆發逃稅事件，新劇《巴清傳》播出日遙遙無期，更多次爆出和男友分手，最終2019年6月27日發文「我們不再是我們，我們依然是我們。」

▲李晨27日晚間發文，證實與范冰冰分手。（圖／翻攝自微博）

▲李晨、范冰冰因《武媚娘傳奇》擦出愛火，4年感情一度求婚成功，現在宣布分手。（圖／翻攝自微博）

此外，網友更陸續挖出2對夫妻、情侶檔的共通點，包括范冰冰、宋慧喬都是37歲，兩人都是拍戲擦出愛火、女方都爆出逃稅爭議，男方一起拍過照、同一天宣布離婚分手、男方同是《跑男》系綜藝節目成員。加上「國師」唐綺陽發現這兩對「都有一位是處女座」，總共有7個共通點成為外界焦點。

▲▼網友挖出分手兩大情侶、夫妻檔的共同點。（圖／翻攝自微博／哎一股清流）

▲網友挖出分手兩大情侶、夫妻檔的共通點，包括女方同年，男方拍過合照、都是《跑男》成員，都是因戲生愛等。（圖／翻攝自微博／哎一股清流）

▲▼國師發現2大情侶、夫妻檔分手共通點。（圖／翻攝自臉書／唐綺陽）

▲國師發現2大情侶、夫妻檔分手共通點。（圖／翻攝自臉書／唐綺陽）

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