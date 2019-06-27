《WWW》李多熙看婆媽劇超展開　下一秒狂揍男主角兩人見面了

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《請輸入檢索詞WWW》劇中正義感十足的史嘉莉（李多熙 飾演），雖然經常行使暴力，卻又愛追婆媽狗血劇而討人喜歡。昨（26）日晚間播出第7集，居然遇上她追劇的男主角！她初次見面就壓制在對方身上，接下來可能會發展出另一段羅曼史，讓劇迷超級期待。

▲《WWW》李多熙與婆媽劇男主角相遇了。（圖／愛奇藝台灣站提供）

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李多熙飾演的史嘉莉，平常就是柔道與巴西柔術高手，曾因為在電梯內被色狼摸屁股，打到對方重傷送醫，治療了12周才好，因此被告成為了暴力前科犯。不過其實她行俠仗義，私底下更是「晨間劇」的忠實觀眾，曾經因為戲劇停播在家裡打滾。

她最愛的晨間劇《丈母娘為何那樣》，先是祭出用海帶甩巴掌的破格劇情，接著又演到憤恨的丈母娘整型混入男主角家，劇中劇的最新一集，一女子對男主角說她懷孕了，但男主角噗哧不屑說，「怎麼可能...因為我有無精子症！」看到這裡史嘉莉笑出來，對於超展開的劇情感到非常期待。

▲▼李多熙壓制男主角，下一秒發現是在拍戲。（圖／翻攝自tvN）

不過編劇似乎要讓被劈腿的史嘉莉桃花開，最新一集中，因為警方在路上追逐可疑男子，史嘉莉見狀無法忍受嫌犯逍遙法外，加入了追逐行列，最後被她逮到，將嫌疑男子壓制在地！

然而這是一場誤會，剛剛都只是拍戲橋段，她追逐的男子正是她最愛的晨間劇《丈母娘為何那樣》的男主角薛志煥（演員李載昱，音譯이재욱飾演），充滿罪惡感的史嘉莉趕緊將對方送醫，而身為戲劇小粉絲和男主角的相遇，疑似也為未來的劇情種下愛情的種子。

▲《WWW》李多熙可能將與韓劇男主角譜出戀曲嗎？（圖／愛奇藝台灣站提供）