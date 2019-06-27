當了11年《冰與火之歌》艾莉亞　麥茜威廉斯新身份出爐！

記者蕭采薇／綜合報導

人氣影集《冰與火之歌：權力遊戲》自2011年開播，當中主角之一的「史塔克家族」小妹艾莉亞（麥茜威廉斯飾）從11歲演到22歲，從少女一路演成女人。她在結束《冰與火之歌：權力遊戲》後新動向也揭曉，接下英劇《兩周後就死》（Two weeks to live），飾演一位父親離奇死亡的逃亡少女。

▲《冰與火之歌：權力遊戲》第三集劇照。（圖／HBO提供）



麥茜威廉斯最為人熟知的作品就是《冰與火之歌：權力遊戲》，在結束11年的艾莉亞身份後，她也即將以新角色和大家見面。麥茜威廉斯將在英劇《兩周後就死》飾演父親離奇死亡後，被母親趕出家門，被迫逃亡的少女Kim Noakes。

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▲麥茜威廉斯演了11年《冰與火之歌：權力遊戲》艾莉亞。（圖／翻攝自推特／麥茜威廉斯）

麥茜威廉斯逃到鄉下後，如同流亡在外多年的艾莉亞，開始憑藉自己的生存技巧過著與世隔絕的生活。而她為了完成紀念父親的秘密任務來到酒吧，認識了老闆Dave和他有社交恐懼症的弟弟Nicky。卻因為一場惡作劇，讓三人都命在旦夕。

據悉影集名稱尚未最終確認，且將於今年內開拍，預計明年在英國和愛爾蘭播出。

▲《冰與火之歌：權力遊戲》蘇菲特納和麥茜威廉斯戲外也成了好姐妹。（圖／達志影像）

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