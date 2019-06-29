鄭可強嚇到：手機也能拍4K！　拍影片搶「3萬元手機」

▲鄭可強嘗試用手機拍片。（圖／謝盛帆攝）

記者關韶文／台北報導

《ETtoday新聞雲》主辦的「ETtoday x Xperia1 2019高校畢業歌」活動，今年報名參賽學校數量高達106所，競爭十分激烈。日前公布高校畢業歌前30強名次，除了前30強外，另外特別由Sony Mobile舉辦了一場「Xperia 1創作會外賽」，日前特別舉辦講座，邀請藝人鄭可強（小烏龜）與學生一起上課學習創作。

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講座當天，學生透過實作學習21:9的電影感影片拍攝及剪輯。藝人小烏龜身為評審，之後也會拍一支60秒示範影片，所以也在台下專心上課，事後受訪時表示，「第一堂課專業度很高，很完整的了解Xperia 1的強大功能。」

▲▼鄭可強現學現賣。（圖／謝盛帆攝）

小烏龜表示相當驚訝，沒想過手機可以隨手拍出4K高畫質的電影感影片，「Xperia 1裡面有一個Cinema Pro的APP，可以針對不同環境拍攝，專業度直接往上提升，可以輸出讓人看完覺得有質感的作品。現在可以透過強大的拍照功能和錄影功能，用最方便的方式拍到你想拍的東西。」而且也不需擔心拍好的4K影片沒有高階電腦可剪輯，透過Google Play下載免費編輯軟體InShot，不論是替影片添加音樂還是特效都能簡單操作，讓Xperia 1成為有志朝影像創作年輕人的入門利器。專業Cinema Pro教學影片看這邊：https://reurl.cc/3nobL

想參加2019高校畢業歌「Xperia 1創作會外賽」，現在報名還來得及喔！填寫參賽報名表https://reurl.cc/oM7jg《ETtoday新聞雲》就會把手機借給你試用，讓你實際以Xperia 1創作一支60秒短片，更有機會將Xperia手機帶回家，趕快報名參加。優勝者將可於8月11日高校畢業歌決賽直播舞台與鄭可強同框，並獲得Xperia 系列手機。熱血高校畢業生們，可以個人報名也可組隊參加，現在就廣招好友加入創作的行列吧！馬上報名：https://reurl.cc/oM7jg

「Xperia 1創作會外賽」優勝者獎項如下：

第一名：獨得2支Xperia 1手機(價值$61,980)

第二名：獨得2支Xperia 10 Plus手機(價值$23,980)

第三名：獨得2支Xperia 10手機(價值$19,980)

加碼獎：鼓勵民眾參與投票，將抽獎送出3支Xperia 10手機(價值$29,970)