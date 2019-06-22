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韋禮安大方唱「三首全新單曲」　預告新專輯特殊概念！

記者關韶文／台北報導

2019年全新「Voice Up Concert讚聲演唱會」，最終壓軸場22日登場，由韋禮安繼續不斷電與千名歌迷high唱，韋禮安更表示：「我想要叛逆一下，所以兩天的歌曲，有些不同，我要給大家每天都不一樣的新體驗。」並大方演唱三首新歌。

身兼本次導演的韋禮安，節目安排上不只讓大家聽到過往耳熟能詳的經典歌曲外，更首度搶先聽獻唱新歌曲，讓大家驚呼不已。韋禮安也大方與大家分享新歌的創作理念：「因為我也到了三十而立之年，特別寫了一首《而立》，跟我過往的曲風不同，這首結合民謠與迷幻的歌曲，用一些呢喃式的吟唱，希望大家在人生的徬徨迷惘中，也不忘自己對話、傾聽內心的聲音，找到繼續向前的勇氣，正如我現在邁入三十的寫照。」

▲▼韋禮安。（圖／寬宏提供）

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▲▼韋禮安連兩日在Legacy開唱。（圖／寬宏提供）

▲▼韋禮安。（圖／寬宏提供）

而另一首新歌《記得回來》，更是讓現場民眾聽的如癡如醉，感動不已。韋禮安也問現場粉絲新歌好不好聽，他希望可以藉由新歌，讓大家知道很多時候必須說再見，不管是跟同學、朋友、至親，甚至是跟過去的自己說再見，去挑戰自己的無限的可能，再繞了一圈後回到原點，這些曾經從身邊歷經的人事物，都是讓自己變得更好的養份，也感謝現場的大家始終支持著他，讓他有不斷成長進步的空間。

這三年來，韋禮安不斷在音樂上突破自我，跳脫出原有的風格框架，他也驚喜公告新專輯將以「聲音的相本」為概念製作，紀錄身邊所有重要的聲音。韋禮安開心的說：「這兩場演出感謝大家的到來，之前在社群上傳了很多次的新歌《I Wrote A Song For You》，相信大家應該會唱幾句了，我在這邊很高興跟大家說，邀請大家跟著唱這首歌，這次來參與讚聲兩場的歌迷們，我要把你們的聲音錄製起來，收入在我的新專輯裡面，你們都是我人生中重要的人。」

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