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楊丞琳：我在友情路非常不順！　「謝謝陳妍希對我信任」

記者關韶文／台北報導

全能天后楊丞琳《青春住了誰》巡演22日南寧開唱，當她換上全新訂製西裝帶來搖滾組曲《任意門》、《小茉莉》等歌曲後，緊接著在唱完《其實我們值得幸福》之後，《換換愛》的片尾曲《缺氧》音樂一下，今天的重量級嘉賓也隨著電梯緩緩的上升登場－「女神」陳妍希！

楊丞琳、陳妍希兩人的交情是從12年前拍攝《換換愛》建立的，丞琳透露兩人的小故事，「當初妍希很熱情一直約我，其實我一直沒有答應，但她沒有放棄，後來我終於赴約了，我還問妍希為什麼沒有被我嚇跑，妍希只跟我說了，因為我對她很好。」

▲▼楊丞琳。（圖／太陽娛樂提供）

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▲▼楊丞琳南寧開唱。（圖／太陽娛樂提供）

▲▼楊丞琳。（圖／太陽娛樂提供）

丞琳接著表示：「妍希讓我相信了朋友是真的可以交心的，在演藝圈當中是真的可以有無論彼此的位置高低，都還是能夠一直互相關心、勉勵跟為對方開心地走下去的好朋友。因為我入行時間很早，當時年紀也很小，所以其實我在友情的路上是非常不順利的，可是妍希的熱情跟她對我的信任，讓我解開關於友情的心房。」

▲▼楊丞琳,陳妍希。（圖／太陽娛樂提供）

▲楊丞琳邀請陳妍希擔任演唱會嘉賓。（圖／太陽娛樂提供）

妍希也跟大家分享兩人友情的開始：「丞琳是我拍第一部戲的對手演員，當時她已經是大明星了，但她非常照顧還是新人的我。在《換換愛》裡，我們倆演的就是一對好朋友，現實生活中也成為了好姐妹，我覺得這是很難得的緣分。後來又一起演了《不良笑花》，她是我少數合作過兩次的演員。丞琳在我的青春裡，可說是完全見證了我的成長，不管是工作或生活，也曾陪伴我度過我很艱難的時候。 」

兩人首度在舞台上合唱的《缺氧》，這首是《換換愛》的片尾曲，丞琳透露：「我們從來沒有一起合唱過這首歌，選這首歌因為我們是經由這個作品認識的，所以用這首歌見證我們的青春是最適合的。」妍希也說：「印象中我們連在KTV也沒有合唱過，這是完完整整的第一次，這首歌就是屬於我們的青春符號呀！每次聽到這首歌，總會想起最初的我們、稚嫩的我們。今天在台上唱只希望不要演變成給大家帶來驚嚇，我努力不拖丞琳的後腿。從來沒當過演唱會嘉賓，第一次獻給了我的寶貝，緊張死了！ 」

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