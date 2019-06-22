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白安「全創作電腦」遺失了！　190分鐘後出現在這裡

記者關韶文／台北報導

白安「我們的時代」巡迴演唱會，22日晚間在松山文創園區五號倉庫登場，她也搶先演唱大陸綜藝《我是唱作人》節目中的新歌《最想見到你》。不過令人驚魂的是，演唱會前夕白安將電腦搞丟，所有音樂資料差點不見，最後在練團室附近的機車上找到。

演唱會一開場，以機光投影將松山文創園區五號倉庫變極光圈，投射一道道綺麗炫爛的極光，與「創作精靈」白安以清澈空靈的嗓音追尋著幸福的極光，演唱《尋找精靈》、《不聽》、《接下來是什麽》、《我只想在乎我在乎的》，再到最新專輯中的《我們的時代》回顧白安的創作歷程，聆聽她那時的初心。

▲▼白安。（圖／相信音樂提供）

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▲▼白安舉辦新專輯演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲▼白安。（圖／相信音樂提供）

唱完組曲後，白安親切地和歌迷打招呼：「今天是蠻溫馨的場合，現在燈比較亮，可以看到你們每個表情，謝謝你們今天在這裡，真的很開心見到大家，《1990s》發了半年的時間，我可以有這個期待嗎，可以聽到你們跟我唱很大聲。」

在演唱會籌備前，白安在IG上開放歌迷許願，因此她也有求必應演唱《就讓我像個孩子一樣》，回到如同孩子般享受音樂最純粹的歲月。在演唱會進行到最高潮之時，白安為大家唱了新專輯主打歌《讓我逃離平庸的生活》，以及歌迷最先認識她、與她音樂初相遇的《是什麼讓我遇見這樣的你》。感謝一路支持她的每一位。

不過在演唱會前夕，白安度過驚魂夜，身兼演唱會製作統籌的她，因為近日為了演唱會練團、背歌詞、練琴，滿腦子都是歌詞、歌曲，半夜在回家路上竟不小心把電腦遺失，演唱會所有曲目檔案全都在這台電腦裡，腦中拼命回想走過足跡，所幸工作人員在練團室附近的機車上找到，結束驚魂190分鐘！

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