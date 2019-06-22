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F.I.R.台上連唱11首！　阿沁老婆「抱全家」在台下團員

記者關韶文／台北報導

F.I.R.現身華山劇場舉辦「造夢者公益園遊會」，.為感謝所有前來貢獻愛心的朋友，一連在台上演唱了11首歌，讓台下歌迷大呼過癮。團員阿沁老婆也帶著兩個小孩到現場力挺，場面相當溫馨。

推出新專輯之後，重新出發的F.I.R.用音樂實力為自己說話，光是七月份就接到超過20場的商演邀約，行程滿檔。受到各界肯定的他們不忘回饋社會，因此特地舉辦了這場《造夢者公益園遊會》，希望用音樂凝聚大家的力量，讓所有需要幫助的人都有機會完成他們的夢想。

▲▼F.I.R。（圖／華研國際音樂提供）

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▲▼F.I.R.舉辦公益音樂園遊會。（圖／華研國際音樂提供）

▲▼F.I.R。（圖／華研國際音樂提供）

F.I.R.認為，「新專輯《末日青春：補完計劃》希望讓大家透過他們創作的音樂，補完自己的遺憾，並鼓勵大家勇敢逐夢，這次會與公益團體結合，是因為覺得所有公益團體都是完善這個社會的造夢者，所以更希望大家發揮愛心，齊心為社會帶來更多的愛與關懷。」

除了成為所有需要幫助的人的造夢者之外，F.I.R.三人其實也各自有自己的夢想，三人在補夢網上掛上自己的願望。陳建寧老師以基努李維為目標，他笑說：「我的夢想是希望能瘦到剛出道時很瘦的61公斤體重，因為健康青春又有活力！所以現在每天早中晚都監控體重，一定要成為師奶殺手！」

阿沁寫了「音沐花道」，原來他不是想要當灌籃高手，而是因為自己曾經經歷過把所有打工的錢都花在學習音樂上而餓肚子的窮學生時期，所以他希望將來可以蓋一所免費教學的音樂學院，讓所有對音樂有興趣的年輕人如沐春風。

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