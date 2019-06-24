熊仔：禁愛令是無能狀態！　「他們是喜歡我的音樂」

記者關韶文／台北報導

饒舌歌手熊仔才剛完成北、高兩場完售演唱會，創作能量絲毫沒有慢下來的跡象，24日晚上9點在YouTube首播全新MV《禁愛令》，熊仔與創意團隊還將當下最夯的ARG實境解謎遊戲「藏」在MV裡，玩家只要逐一搜尋線索、觸發情節並解謎，就可解鎖終極隱藏版結局，而熊仔也諷刺，「禁愛令是一種無能的狀態！」

提到互動式體驗影片，很多人會聯想到引爆追劇熱潮的Netflix影集《黑鏡》，像這種把互動式的元素融入影視作品，讓觀影者可以透過操作介面為劇中人做出抉擇，進而導引出不同的劇情走向，也就是說將2D直線式的敘事手法擴展成3D互動式的觀影體驗，已成為時下最受歡迎的娛樂型態之一。

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▲熊仔新歌《禁愛令》大搞創意。（圖／索尼提供）

《禁愛令》MV不單單只是一支互動式影片，因為它同時具備了解謎遊戲的元素，每一位觀影者都可以是玩家，只要仔細觀看MV，留意每一個可能的線索，就可啟動《禁愛令》ARG實境解謎遊戲，將原本3D互動式的觀影體驗再升級，增強為4D全面沉浸式的玩家體驗！

在現實生活中，熊仔從未有過被公司下達禁愛令的經驗，他也不認同禁愛令，因為它是很諷刺的，「換個角度來看，禁愛令是一種無能的狀態，當你自己跟自己簽下禁愛令，非但不能愛人，連自己也不能愛，當一個人喪失了愛人和愛自己的能力，那豈不是很可悲？」

▲▼熊仔認為禁愛令很可悲。（圖／索尼提供）

身為公眾人物，熊仔並不擔心「公開戀情」會影響到自己的演藝事業，或是引起歌迷朋友反彈，他說：「如果他們喜歡的是我的音樂、我的創作，或是我想要傳達的態度和精神，那就不會介意我的感情狀態。」在成功挑戰完一連兩場票房秒殺的演唱會、以及推出全新實境解謎MV之後，熊仔的下一步會是什麼？他篤定地說：「我不會照著公式走，持續給大家驚喜。」

