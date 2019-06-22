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湯姆漢克「沒帶身分證明」買啤酒被狠拒　無奈喊：我62歲了！

記者蕭采薇／綜合報導

62歲美國演員湯姆漢克（Tom Hanks）以演技精湛著稱，是好萊塢極具影響力的影星。不過即使擁有高知名度，偶爾卻還是會踢到鐵板。近來湯姆漢克在節目上分享，他陪著太太麗塔威爾森（Rita Wilson）參加音樂節，卻因為沒辦法出示身分證明，想買瓶啤酒只能被狠狠拒絕。

▲▼湯姆漢克（Tom Hanks）和太太麗塔威爾森（Rita Wilson）參加音樂節，想買啤酒卻被拒絕。（圖／翻攝自YouTube／The Graham Norton Show）

▲湯姆漢克參加音樂節，想買啤酒卻被拒絕。（圖／翻攝自YouTube／The Graham Norton Show）

湯姆漢克近來為了配音電影《玩具總動員4》上《葛漢諾頓秀》宣傳，提起了這段故事。當時太太麗塔威爾森在Stagecoach音樂節演出，在老婆上場前，湯姆漢克因為天氣太熱又心情緊張，便想買杯啤酒消消暑。

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當他走進賣啤酒的攤販時，還給了販售員一些時間反應，對方也在幾秒鐘後回神驚喊：「湯姆漢克！」他接著說道：「你好，很高興看到你，可以給我一些啤酒嗎？」此時對方卻回應：「沒問題，可以給我看你的身分證明手環嗎？」

▲▼湯姆漢克（Tom Hanks）和太太麗塔威爾森（Rita Wilson）參加音樂節，想買啤酒卻被拒絕。（圖／翻攝自YouTube／The Graham Norton Show）

▲湯姆漢克和太太麗塔威爾森參加音樂節。（圖／翻攝自推特）

湯姆漢克聽了先是愣住，之後再次問道：「首先，你已經知道我是誰？再來，我可以得到一杯啤酒嗎？」而對方則堅持不賣，由於手環領取處在半哩外的地方，他又一次表示，自己光看外表就是62歲的成年人，但仍然無法如願獲得一杯啤酒。

▲▼湯姆漢克（Tom Hanks）和太太麗塔威爾森（Rita Wilson）參加音樂節，想買啤酒卻被拒絕。（圖／翻攝自YouTube／The Graham Norton Show）

▲湯姆漢克參加音樂節，想買啤酒卻被拒絕。（圖／翻攝自YouTube／The Graham Norton Show）

湯姆漢克解釋，雖然對方完全知道他已經成年，但只有沒看到「21歲成年證明」的手環，就是沒辦法賣酒給他，不然可能會被解僱。湯姆漢克只好等到有人替他拿手環回來，才順利買到啤酒，他也自嘲：「我那時心想，這會成為在《葛漢諾頓秀》上的好故事。」

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