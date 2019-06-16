梅根、哈利王子「兒子正臉照」首曝光！　渾圓大眼萌度破表

記者劉宜庭／綜合報導

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）日前迎來兩人的第一個兒子，取名為亞契（Archie Harrison Mountbatten-Windsor），如今在父親節這天，夫妻倆首度PO出愛子正面照，一雙渾圓大眼萌度破表，融化大票粉絲的心。

請繼續往下閱讀...

▲梅根與哈利王子結婚後，於5月生下第一胎男寶寶。（圖／路透）

梅根於5月6日一早迎來與哈利的第一個寶寶，是名7.3磅（約3.3公斤）的健康男嬰，先前他們打破皇室慣例，並未在寶寶出生當天就亮相，而是在產後隔2天後，才抱著新生兒現身。

至於兒子名字「Archie（亞契）」，背後也沒有任何英國皇室內涵，且名字裡頭的Harrison，對皇室而言也是新名字，同樣出乎眾人意料之外。據悉，Archie是Archibald的縮寫，現在用於名字，有「真實的」、「大膽的」及「勇敢的」之意。



▲梅根、哈利王子兒子正臉首曝光。（圖／翻攝自IG／sussexroyal）

梅根從結婚、懷孕、生子，一舉一動都備受外界關注，如今夫妻倆選在國際父親節（6月第三個星期日）這天，公開兒子亞契的正面照，短短約10多分鐘，就吸引近20萬人按讚關注，不少人都被寶寶的超萌大眼給融化，也在網路上掀起不少討論。