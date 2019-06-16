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6歲Toby暴風抽高正面照曝光！　剪去1年長髮「原因超有愛」

記者劉宜庭／綜合報導

「網拍女神」陳泱瑾（Grace）在2012年結婚後，接連生下女兒Toby、兒子Theo，一家四口生活幸福美滿。常在社群網站分享生活點滴的她，近來開心透露，大女兒留了一整年的頭髮，如今終於可以剪下捐出，做慈善的愛心舉動，以及剪短髮的超萌模樣，都掀起不少網友熱烈討論。

▲6歲Toby暴風抽高正面照曝光！　剪去1年長髮「原因超有愛」。（圖／翻攝自Facebook／Gracetw 陳泱瑾）

▲6歲Toby暴風抽高正面照曝光！　剪去1年長髮「原因超有愛」。（圖／翻攝自Facebook／Gracetw 陳泱瑾）

▲陳泱瑾一家四口生活幸福美滿。（圖／翻攝自Facebook／Gracetw 陳泱瑾）

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陳泱瑾16日同步透過臉書、IG發文，曬出6歲女兒Toby的照片開心透露，「一年過去了，我們終於頭髮終於有能捐的長度了。」文中，她也笑說，在剪髮的過程中，女兒的髮量讓理髮師剪得好辛苦，最後她抓一起整搓頭髮，超驚人髮量也讓不少網友驚呼連連。

▲6歲Toby暴風抽高正面照曝光！　剪去1年長髮「原因超有愛」。（圖／翻攝自Facebook／Gracetw 陳泱瑾）

▲6歲Toby暴風抽高正面照曝光！　剪去1年長髮「原因超有愛」。（圖／翻攝自Facebook／Gracetw 陳泱瑾）

▲6歲Toby剪去留了整整1年的長髮。（圖／翻攝自Facebook／Gracetw 陳泱瑾）

過去，陳泱瑾對於Toby隱私極為保護，鮮少讓愛女正臉曝光，如今，她發文同時，雖然同樣沒讓女兒露臉，但仍大方分享愛女剛剪掉髮束、還未修整的模樣。照片中，Toby以正面入鏡，但害羞地以手遮臉，頂著宛如卡通《小丸子》造型短髮，整個人也明顯抽高許多。

▲6歲Toby暴風抽高正面照曝光！　剪去1年長髮「原因超有愛」。（圖／翻攝自Facebook／Gracetw 陳泱瑾）

▲Toby雖然以正面入鏡，但仍害羞地用手遮住小臉。（圖／翻攝自Facebook／Gracetw 陳泱瑾）

面對有網友好奇提問，Toby是否因為剪頭髮而難過？陳泱瑾表示，「她自己要的，所以不難過。」小小年紀就懂得做善事的愛心舉動，也大獲外界好評，引來不少粉絲留言大讚，「偷比真棒」、「做愛心，妹妹超棒」、「Toby超有愛心的」、「好棒噢！拍拍手」。

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陳泱瑾, Grace, 葛瑞絲, 網拍女神

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