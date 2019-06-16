小優錄影遭男藝人吃豆腐！　手伸進袖子摸…她裡面「只穿內衣」崩潰

記者劉宜庭／綜合報導

藝人小優（游振宜）從節目《大學生了沒》出道，平時給人搞笑的形象，其實是隱乳正妹，身材超級有料，平時也不吝於分享一系列辣照。沒想到，她日前上節目時透露，過去曾遭某位男藝人吃豆腐，對方直接從她袖子伸進去，一番經歷讓主持人Sandy（吳姍儒）也忍不住直呼太恐怖！

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▲小優擁有甜美外型。（圖／翻攝自Facebook／小優）



在日前播出的《小明星大跟班》中，節目以「沒播出的更精彩？！節目後製秘密大公開！」為題，找來許多製作人、後製人員及藝人分享幕後祕辛。其中，知名製作人孫樂欣坦言，「在鏡頭前面的都真的是效果，比較可怕的是鏡頭下的。」

▲孫樂欣後製影片時，曾驚見主持人伸出鹹豬手的畫面。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

孫樂欣透露，有次出外景，他負責拍，在後製影片時，卻發現一名男主持人與女助理主持討論主持話術，「但他的手就一直放在她的大腿上游移，就一直摸，放完大腿之後，他可能覺得大腿這邊摸得有點膩，他就會把手慢慢從背後開始摸。」一番話不但震驚現場眾人，也讓小優忍不住爆料，「這個連我都有遇過耶。」

小優表示，先前拍古裝短劇時，曾遭一名男藝人吃豆腐，當時她穿著寬袖古裝，「他就從我的袖子伸進去耶！」當時男方假藉關心「妳怎麼那麼瘦啊？多吃一點」，一邊將手伸進小優的袖子裡頭。加上拍攝當日天氣炎熱，小優古裝裡頭只有穿內衣，當下她整個人嚇得縮了起來，如今回想起來，她仍心有餘悸，「我嚇死了！」

▲小優錄影曾遭男藝人吃豆腐。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

小優對現場眾人喊，「你們不要不相信！」Sandy則回說，「我們相信啦，我覺得很恐怖耶。」對於該名男藝人身份，她表示，「我就不說是誰了。」然而，她最後補了一句，瞬間逗笑現場眾人，「重點是他摸的時候，我裡面都是汗。」

▲小優笑說對方摸的時候「我裡面都是汗」。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）