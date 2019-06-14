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郭富城小巨蛋開賣倒數！　「30年郭太太」全要搶票

記者關韶文／台北報導

郭富城《舞林密碼》世界巡迴演唱會台灣場開賣倒數，引起各地「郭太太」密切關注，有來自倫敦、星馬署名「30年郭太太」跨海預備搶票，擔心買不到票已經直呼加場。主辦單位開麗娛樂透露：「2016年第一次在香港看到演唱會，就下定決心一定要引進台灣，讓大家感受這頂級感官享受的演唱會！這已經不是一場演唱會，是一個極限升級的藝術品了！」

郭富城城剛剛結束了綜藝節目《創造營2019》錄製，緊接著就繼續《舞林密碼》世界巡迴演唱會的行程。剛剛完成5月上海、6月北京，今天在徐州準備演出、緊接是珠海、湛江、海口各站。城城和演唱會團隊會因為各個城市的特質，配合現場氣氛，在節目中有些小改變，「台北限定」內容也在準備中。

▲▼郭富城。（圖／太陽娛樂提供）

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 ▲▼郭富城將於中秋節在小巨蛋開唱。（圖／太陽娛樂提供）

▲▼郭富城。（圖／太陽娛樂提供）

城城在滿檔行程中，也已經全力投入台北站的彩排，因為已經七年沒有在台北開巡演，城城為表對歌迷的重視，也抽出時間將在月底親自登「台」宣傳，希望能將自己這場演唱會的精彩內容跟準備過程跟大家分享，城城表示：「必定以最佳的狀態，和最好的舞台編排，呈獻給台灣的歌迷！」

除了演唱會，在備受肯定的電影方面，亦喜訊連連，郭富城繼在海南島國際電影節，憑《無雙》奪得最佳男主角。同時，郭富城在澳門舉辦的第二十五屆華鼎獎，觀眾滿意調查盛典中，憑《無雙》再下一城，捧走最佳男主角，可謂實至名歸。歌影兩忙的城城，絕對沒有把音樂舞台放輕，堅守每站會全力做到最好。 913演唱會將於6月15日開賣。

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