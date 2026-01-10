陳漢典、Lulu遭質疑頭等艙特殊待遇 新郎出面了「公道自在人心」

記者葉文正／台北報導

陳漢典、Lulu去年登記結婚，25日婚宴，夫妻倆日前到日本富士山拍攝浪漫婚紗照，搭乘星宇航空贈送的來回「頭等艙」機票。但日前有網友在社群抱怨搭乘商務艙，想用頭等艙的廁所被制止，後來才發現頭等艙有Lulu與陳漢典，質疑星宇有差別待遇。今日陳漢典出席《黑白大廚》在台北101的「胡蘿蔔料理地獄」活動，他也只能無奈表示：「公道自在人心。」

▲陳漢典今日出席黑白大廚活動。（圖／讀者提供）

陳漢典坦言，自己本來完全不知道這個事，「等待航空公司他們怎麽樣去處理，因為其實我不知道情況，我們是正常出去拍個照，然後就搭飛機就這樣」，陳漢典也看很開，認為公道自在人心，事情終究會過去。

▲陳漢典(左)今日出席黑白大廚活動。（圖／讀者提供）

陳漢典、Lulu將在本月25日辦婚宴，他透露屆時將開在文華東方5、60桌，並敬業配合今日「胡蘿蔔」主題，還應景地笑說到時候一定要有胡蘿蔔料理。婚宴由Lulu妹妹路馬力（Mary Lu）擔任視覺總監，陳漢典也說，「太厲害了！我自己也非常期待」。結婚誓言他還在慢慢地想。下個月他們將面臨婚後首次過年，對於要給岳父岳母的紅包，陳漢典想了想也認真說：「我們再討論一下，這個紅包的部分看怎麽包。」

▲陳漢典對於網友的投訴頗為無奈。（圖／讀者提供）