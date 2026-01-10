安潔莉娜裘莉突傳身心崩潰！　「6子女輪番陪伴」不敢放她獨處

記者田暐瑋／綜合報導

好萊塢女星安潔莉娜裘莉近年來官司纏身，身心健康狀況引發外界關注，隨著與前夫布萊德彼特長達近8年的離婚及財務訴訟終於告一段落，如今傳出裘莉的健康狀況比外界想像中更為嚴重。

裘莉離婚身心全崩潰 孩子輪番守護

知情人士透露，裘莉長期承受訴訟與家庭壓力，導致健康明顯下滑，孩子們感到相當憂心，紛紛選擇輪流陪伴母親，確保她不會獨處，儘管部分子女已搬離住處，但仍共同商討照顧母親的方式，安排時間輪流陪伴。據了解，目前仍與裘莉同住的包括她的雙胞胎子女納克斯和薇薇安，以及養子派克斯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和養子。（圖／路透）



裘莉對孩子們的關心表示感謝，並強調能夠照顧好自己，認為孩子們的擔心有些過度。裘莉與布萊德彼特因合作電影《史密斯任務》而相識，從領養到生產，組成擁有6個孩子的大家庭，但這段婚姻僅維持約2年便宣告破裂，離婚後雙方的衝突不斷升級。

裘莉布萊德彼特互控撕破臉 父子關係嚴重疏離

裘莉曾指控布萊德彼特在私人飛機上對她及孩子們的行為不當，成為她爭取單獨監護權的重要原因，孩子們逐漸改用母姓，與父親的關係日漸疏離。布萊德彼特先前曾公開這段長達近10年的離婚過程，坦言這段艱難的時期幾乎讓他「跪了下來」，正是在這段低潮期，決定加入匿名戒酒會（AA），以重新找回生活的重心。

▲布萊德彼特（Brad Pitt）與女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。（圖／達志影像／美聯社）



在訪談中，布萊德彼特回憶道：「那時候我幾乎跪了下來，整個人很敞開，別人建議什麼我就嘗試什麼。」他強調自己需要重啟，「我需要清醒一下。」提到戒酒會的開放與誠實使他感受到難得的支持，能夠勇敢地踏出改變的第一步，並開始熱愛這個過程。