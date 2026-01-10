「啦啦隊IU」崔洪邏反差萌！ 自嘲唱歌很難聽專長喝啤酒

記者葉文正／台北報導



「啦啦隊IU」崔洪邏10日上午出席「Cheer Up」女孩快閃盛典，儘管氣溫不到10度，粉絲仍早早來排隊等待。崔洪邏笑稱，這是第一次以如此近距離方式和粉絲互動，「今天有點早，又在新竹，很開心可以一早跟大家一起度過美好的時間。」

▲崔洪邏打頭陣出席粉絲活動。（圖／CHEER UP提供）



此次一同出席的還有「洋基女孩」同隊成員睦那京、李素敏，其中崔洪邏負責打頭陣，和粉絲互動長達一個半小時。她10日到活動現場時，分享剛入場時的小插曲。「我從正門進來，聽到粉絲以為會跟睦那京、李素敏一起出現，結果只有我，還有人問『為什麼只有她一個到？』」她笑說聽到有點「走心」，現場氛圍十分有趣。

▲崔洪邏跟粉絲互動。（圖／CHEER UP提供）



談到新年願望，因同隊的睦那京跨年登台演唱、李素敏也有活動安排，被問是否想挑戰類似舞台？崔洪邏笑回：「滿想跟粉絲辦一場演唱會。」但她也立刻自嘲補充：「只能跳舞不能唱歌，因為我唱歌真的很難聽！」甚至笑稱比富邦「檸魂歌姬」檸檬更慘：「真的，可能比檸檬還要爛。」



外界盛讚她有「啦啦隊IU」之稱，崔洪邏坦言，這個稱號在韓國偶爾引來網友攻擊，但她知道台灣粉絲非常喜歡，誠心地道謝：「非常感謝台灣粉絲的愛戴。」



談到私下性格，崔洪邏笑說：「私底下其實是很女生的女生，只是大邱女生個性比較強。」聊起興趣，她直爽承認自己是標準的「啤酒控」，來台必喝經典的「十八天生啤」，還笑稱自己最大的專長就是「很會喝啤酒」。她透露，前一晚就喝了三罐500ml，「如果有十八天，一定喝十八天。」



〈Cheer Up〉女孩快閃盛典10、11日熱鬧登場，由「洋基女孩」崔洪邏、睦那京、李素敏輪番登場，與粉絲度過近距離的午後時光，後續活動也敬請期待。