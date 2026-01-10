《星光》女星突宣布「有一個女兒」！背後真相超暖：她值得被疼愛

記者潘慧中／綜合報導

安唯綾從《超級星光大道》發跡，有「聲樂界林志玲」的封號，2021年結婚後育有一子「小魚堡」，沒想到，她9日突然在社群網站坦言，「我還有一個大半歲的可愛女兒」，背後真相其實超暖心。

▲安唯綾鬆口承認「我還有一個大半歲的可愛女兒」。（圖／翻攝自Instagram／annweiling）



安唯綾9日透露，最近動了手術去除困擾已久的手臂蟹足腫。由於術後的復原照顧很重要，為了不拉扯到傷口，她完全不敢出力或亂動，「變成獨臂俠」，乖乖在家靜養。雖然行動暫時受限，但她也利用這段時間整理家務。

▲安唯綾最近剛動手術。（圖／翻攝自Instagram／annweiling）



就在整理物資的過程中，安唯綾透露自己其實還有一個「大半歲的可愛女兒」，而這份緣分始於去年初，「是在得知剴剴的新聞後，決定認養的小朋友」。雖然無法親自陪伴，但透過社工傳來的影片，看到孩子收到玩偶和故事書的模樣，讓她相當感動，「忍不住重播好多次。」

隨著天氣轉冷，安唯綾在休養之餘也不忘關心遠方的孩子，細心挑選了許多保暖衣物寄出。她之所以堅持這麼做，是希望「她從小就知道自己是值得被疼愛的」。

▲▼安唯綾原本就育有一個兒子。（圖／翻攝自Instagram／annweiling）



安唯綾也透過文字向孩子喊話，這世界上「還有一位安阿姨一直關心著她」，她只希望小孩能平安健康且開心地長大，這份不求回報的愛心，讓不少網友看了相當感動。

安唯綾IG全文：

最近動了一個去除手臂蟹足腫的手術

術後的復原照顧很重要

很怕拉扯到所以都不敢出力、亂動

因此我變成獨臂俠～乖乖在家靜養

今天在整理要寄給女兒的東西

對，除了小魚堡先生外，我還有一個大半歲的可愛女兒

是在去年初得知剴剴的新聞後，決定認養的小朋友～

看到社工傳來她收到玩偶、故事書的影片都忍不住重播好多次

應該只有阿嬤單獨照顧她

但白白淨淨、整整潔潔的，有點害羞

這次買了好多冬天保暖的衣服給她

希望她從小就知道自己是值得被疼愛的

除了阿嬤，還有一位安阿姨一直關心著她

希望她開開心心、平安健康的長大~



#守護兒童