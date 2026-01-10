檀健次被爆秘戀19歲新人！　女方二度發聲：不得不懷疑感情受欺騙

記者田暐瑋／綜合報導

大陸35歲人氣男星檀健次被瘋傳熱戀19歲新人演員劉一諾，他雖立即澄清目前為單身，但女方隨後便表示「在一起過，已分手」，掀起網友熱烈議論。10日 劉一諾再度發聲明，強調兩人的確交往過，「沒有義務替檀健次承受粉絲的糾纏與抹黑。」警告外界不要再造謠，否則將採取法律行動。

劉一諾堅稱「交往過檀健次」 反擊激進粉絲惡意攻擊

劉一諾10日在微博發文，再次強調和檀健次曾經交往，但已經和平分手，「如果你們粉絲口中說的沒在一起是檀先生本人的意見，那我不得不懷疑自己的感情受到了欺騙。」也表示兩人是好聚好散，沒義務承受粉絲的糾纏與抹黑，「我覺得我已仁至義盡。建議你們還是找他本人求證。」

▲檀健次被爆秘戀劉一諾。（圖／翻攝自微博）



檀健次方面雖未直接回應，但1月7日曾發布「三隻單身狗」的影片，暗示自己目前是單身狀態，劉一諾當時表示，表示只是想記錄戀情，「以及不想被當成曾經爆出來的女生那樣的身份（每個女生都值得被愛被尊重），沒想到會發酵至此地步，給大家造成了不便、傷害和困擾，對不起。」而檀健次則無進一步的回應。

檀健次爆交往劉一諾 差16歲戀情遭疑女方未成年

檀健次今年35歲，而劉一諾則是2006年出生，兩人相差16歲，隨著劉一諾的爆料，外界對他們的年齡差距以及交往期間的法律問題展開討論，質疑女方在和檀健次交往時，極有可能是未成年，針對粉絲的擔憂，劉一諾在社交媒體上回應表示，與檀健次交往時已經成年，並強調雙方的關係是單純的，並沒有其他複雜情況。

▲劉一諾二度發聲。（圖／翻攝自微博）