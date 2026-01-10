3男網紅笑鬧「分享外流片是尊重」遭炎上！急鎖帳號　百萬YTR點名開罵

記者田暐瑋／綜合報導

網紅頻道「ㄧ火ㄧ木三個水」近日因為一則影片遭炎上，被問到會不會去看好友的外流影片，片中的3男輕佻表示會看，毫不尊重的態度遭網友毫不留情地抨擊，在事件鬧大後，該頻道立刻下架影片及封鎖帳號。

嬉鬧要看外流片 3男網紅還沒紅就被炎上

「ㄧ火ㄧ木三個水」在Threads上發表了一段引發爭議的影片，3人聊到若朋友的影片外流，會不會感到好奇並想去觀看，A男直言：「我會好奇，為什麼不會（去看）？」另外兩人也表示贊同，甚至表示：「我外流我甚至分享給他，對一部影片，看完是尊重。」

▲男網紅談外流影片遭炎上。（圖／翻攝自Threads）



YTR前輩中指通也開罵 男網紅急關帳號

隨著影片的流傳，該頻道的內容迅速受到批評，百萬網紅「中指通」也火大開罵：「外流不是A片，外流就是犯罪！」批評這些男網紅的言論毫無良知，在此事件後，該頻道迅速下架影片並封鎖帳號，卻反被網友繼續攻擊。

團隊正式道歉難滅火 「做了最錯誤示範」

面對網友的激烈反應，「ㄧ火ㄧ木三個水」團隊隨即發布道歉影片，企圖平息風波，專案負責人承認團隊在拍攝過程中不夠成熟，將嚴肅問題當成玩笑，並對此表示歉意。他強調，團隊並無惡意，但其言論卻可能傷害到許多人，並放大錯誤觀念，對此他們必須承擔責任。

▲男網紅談外流影片遭炎上。（圖／翻攝自Threads）



道歉影片最後，團隊成員鞠躬致歉，「在這裡我們要清楚表達我們不支持，也不認同任何形式的影像外流，更不應該在公開平台上討論這件事情，我們做了最錯誤的示範，對此我們沒有任何藉口。」然而不少網友認為道歉缺乏誠意，批評他們坐著讀稿的行為，部分網友指出，女生在影片中曾表達不適，卻被迫與男生一起道歉，對此感到不滿。