許光漢平頭照首度公開！入伍前「落髮儀式」曝光　超狂神顏無違和：還以為是劇照

國民男神許光漢於前年無預警入伍，引發全台「許太太」們一陣哀嚎，隨後他在內政部社會役公益大使團服替代役，並於去年8月正式退伍回歸。時隔數月，許光漢9日在 Instagram 上傳一系列回顧照片向粉絲祝賀新年，驚喜曝光了入伍前的「落髮儀式」記錄，其中首度露出的平頭造型更是帥度不減，讓網友驚呼：「顏值真的完全不受髮型影響！」

▲許光漢服完一年替代役，去年八月正式退伍 。（圖／記者徐文彬攝）



落髮瞬間全紀錄 許光漢「平頭」高顏值無違和

許光漢在9日發布的貼文中，感性回顧過去一段時間的照片。最令粉絲激動的，莫過於他首度公開自己入伍前剃髮的真實模樣。照片中，許光漢神情淡定地坐在理髮椅上，記錄下從長髮變為俐落平頭的過程。這也是他退伍至今，首度完整分享這段神祕的兵役前奏。

▲許光漢入伍前「落髮儀式」曝光。（圖／翻攝自許光漢IG）

這組平頭照一出，不到一小時便吸引數萬名粉絲點讚轉傳。儘管少了以往螢幕前的精緻造型，許光漢深邃的五官在短髮襯托下反而更加立體，散發出成熟且硬朗的氣息。大批影迷留言大讚：「這是我看過最帥的兵哥」、「這臉蛋太不科學，不說還以為是哪部新戲的劇照！」、「髮型只是裝飾，長得帥才是本體」。

▲許光漢平頭照首度公開。（圖／翻攝自許光漢IG）

公益大使團功成身退 回歸男神行列慶新年

回顧許光漢的軍旅生涯，他當時在台中成功嶺接受新兵訓練後，便投入替代役公益大使團，利用自身影響力參與各項公益活動與表演，表現相當低調且專業。直到去年 8 月正式退伍，他才重返演藝圈並積極投入新作拍攝。

許光漢在貼文中簡短寫下新年祝福，並透過這組回顧照向陪伴他度過役期的粉絲致意。除了落髮照，回顧中也包含了他私下的生活點滴，展現男神親民的一面。

▲許光漢難得發文紀錄生活，祝賀新年快樂。（圖／翻攝自許光漢IG）

2026 年新計畫受矚目 「地表最強兵哥」強勢回歸



隨著退伍後的首個新年到來，許光漢的後續作品動向也備受外界矚目。他在役期中積攢的沉穩氣質，似乎也為他未來的戲路開拓了更多可能性。這組「平頭劇照級」的帥照不僅是送給粉絲的新年大禮，也象徵著這位「地表最強兵哥」已正式整裝待發，準備在 2026 年再度席捲影視圈。