蕾菈身體亮紅燈「被強制關機」！起床變嚴重⋯緊急就醫掛點滴近況曝

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber蕾菈近日因過度操勞，身體發出嚴重警訊，「實在不行就去掛了點滴。」即便如此，她在短暫休養後仍連夜完成工作，讓粉絲相當擔心她的健康狀況。

▲蕾菈身體亮紅燈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）



蕾菈10日在Instagram限時動態坦言，「昨天倒了一整天」，原本計畫要回家照顧兩個小孩，沒想到睡到一半，發現感冒越來越嚴重，「起床實在不行就去掛了點滴。」經醫生診斷，蕾菈已有輕微脫水狀況，必須立即補充水分休息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回家後的蕾菈遵循醫囑「灌水吃飯吃藥」，並一路昏睡到半夜。然而，身為工作狂的她，醒來後竟馬上進入工作模式，「將工作報表一次完成」，忙完時已經是早上快8點了。

▲蕾菈身體不適仍不忘完成工作。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）



面對體力的透支，蕾菈深有感觸地說：「這陣子把自己的時間壓縮再壓縮，身體很誠實，強制我關機了一天」。隨著氣溫越來越冷，她也不忘以自身病倒的經歷叮嚀大眾，「希望大家在忙碌之餘注意保暖，賺錢的同時也要好好照顧自己。」

蕾菈IG全文：



昨天倒了一整天,

原本計畫要回去帶雙寶的。

睡到一半發現感冒變嚴重,

起床實在不行就去掛了點滴。

醫生認為有輕微脫水狀況,

回家後開始灌水吃飯吃藥,

然後又一路睡到半夜。

接著將工作報表一次完成。

莫名又早上7:50了。



這陣子把自己的時間壓縮再壓縮,身體很誠實,強制我關機了一天。

接下來聽說又要有寒流了,

希望大家在忙碌之餘注意保暖,

賺錢的同時也要好好照顧自己。