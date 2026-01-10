蔣萬安親送金鏟子！李玉璽娶許允樂2周「突收驚喜大禮」 題字內容曝光

記者潘慧中／綜合報導

許允樂2025年底宣布與小6歲的歌手李玉璽再婚，喜獲各界祝福。沒想到，李玉璽9日突然在社群網站PO出一把金鏟子的照片，而且還是台北市長蔣萬安親自題字送的禮物，立刻引起網友討論。

▲蔣萬安親自題字送金鏟子給李玉璽和許允樂。（圖／翻攝自Instagram／byleway）



李玉璽在Instagram限時動態分享了一份分量十足的「驚喜大禮」。照片中，一把碩大的金鏟子格外吸睛，鏟面上不僅有台北市長蔣萬安的親筆簽名，更題上了「長長久久、幸福美滿」的誠摯祝福。他收到後十分感動，「謝謝祝福」，向市長的這份心意致謝。

▲李玉璽2025年底和許允樂結婚。（圖／翻攝自Instagram／byleway）



事實上，在台灣傳統婚禮習俗中，「金鏟子」已成為近年來最受歡迎的賀禮之一，其最核心的寓意就在於「諧音」近似「產子」，而贈送金鏟子則象徵祝福新人「緊產子」（快點生孩子），是求子心切家庭的首選禮物。

除了諧音祝福，金鏟子的擺放方式也大有講究，據傳不同的方向能決定寶寶的性別。 民間習俗指出，若想生兒子，應將金鏟子的凹面朝上放置；若想生女兒，則將凸面朝上。 新人可在擇定的良辰吉時，將這份祝福放置於床底、床頭櫃或是枕頭下，以祈求早生貴子。