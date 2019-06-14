ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

子瑜20歲生日快樂！　MOMO「特別學寫中文」獻11字祝福

記者張筱涵／綜合報導

韓團TWICE成員子瑜14日迎來南韓年紀21歲（台灣年紀20歲）生日，廣受全世界歌迷的祝福外，其他成員們也都照慣例在Instagram上傳「私房照」並寫下甜蜜祝福，其中MOMO特別學寫中文，讓ONCE（官方粉絲名稱）又驚又喜！

▲子瑜出道4年第一次剪瀏海。（圖／翻攝自TWICE IG）

▲子瑜出道4年第一次剪瀏海。（圖／翻攝自TWICE IG）

請繼續往下閱讀...

TWICE世界巡迴演唱會正式開跑，子瑜13日現身機場時也換成出道4年來第一個有瀏海的髮型，僅以淡妝打扮也是美如仙女，14日迎來充滿紀念意義的生日。成員彩瑛最先上傳祝福表示「我的好盆友（朋友）子瑜生日快樂！我們去吃鰻魚吧～」同時可以看見她們一起去漢江散步放鬆心情的私房照，還有子瑜呆萌地學定延戳玫瑰被刺到的模樣。

▲子瑜出道4年第一次剪瀏海。（圖／翻攝自TWICE IG）

▲子瑜出道4年第一次剪瀏海。（圖／翻攝自TWICE IG）

▲彩瑛上傳一段子瑜的小短片和漢江約會照。（圖／翻攝自TWICE IG）

MOMO在彩瑛發文1小時後跟進，一連上傳7張未公開幫子瑜拍的獨照外，還有她們拍攝日本全新歌曲《BREAKTHROUGH》的幕後花絮可見感情要好，但亮點除了照片外還有祝福文字，她特別以中文寫下「子瑜我愛你」，另外還用HASHTAG寫下「子瑜」和「生日快樂」，上次開直播曾激勵對方剪瀏海的她也特別稱讚：「有瀏海妳的也很美！」

▲子瑜出道4年第一次剪瀏海。（圖／翻攝自TWICE IG）

▲子瑜出道4年第一次剪瀏海。（圖／翻攝自TWICE IG）

▲子瑜出道4年第一次剪瀏海。（圖／翻攝自TWICE IG）

▲子瑜出道4年第一次剪瀏海。（圖／翻攝自TWICE IG）

▲MOMO曝光一連串子瑜獨照。（圖／翻攝自TWICE IG）

▲子瑜出道4年第一次剪瀏海。（圖／翻攝自TWICE IG）

▲子瑜出道4年第一次剪瀏海。（圖／翻攝自TWICE IG）

▲子瑜出道4年第一次剪瀏海。（圖／翻攝自TWICE IG）

▲MOMO和子瑜拍MV的幕後花絮。（圖／翻攝自TWICE IG）

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　 網不捨：原來妳早知道

推薦閱讀

抓到了！警察3年前包庇鄭俊英「脫罪SOP曝光」　致10女遭性侵

抓到了！警察3年前包庇鄭俊英「脫罪SOP曝光」　致10女遭性侵

鄭允浩找BoA合唱：我是她少數的好友　回歸藏復仇者聯盟玄機

鄭允浩找BoA合唱：我是她少數的好友　回歸藏復仇者聯盟玄機

快訊／B.I涉買毒：想吸一輩子　對話A真實身份是「T.O.P前女友韓瑞希」

快訊／B.I涉買毒：想吸一輩子　對話A真實身份是「T.O.P前女友韓瑞希」

子瑜出道4年終於「剪空氣劉海」淡妝也超美！粉絲激動：仙女下凡

子瑜出道4年終於「剪空氣劉海」淡妝也超美！粉絲激動：仙女下凡

金泰希產第二胎倒數！　爆砸7千萬買房「為了Rain搬去美國」

金泰希產第二胎倒數！　爆砸7千萬買房「為了Rain搬去美國」

Somi出道「只播MV給記者看」：還在編舞、錄音　全場傻眼了

Somi出道「只播MV給記者看」：還在編舞、錄音　全場傻眼了

秀智聲援網紅反被告！判決出爐「需賠償2000萬」　網傻眼：善良錯了嗎？

秀智聲援網紅反被告！判決出爐「需賠償2000萬」　網傻眼：善良錯了嗎？

謝忻發文告白阿翔「我愛你」！　激吻完癡情護愛：怪不到你身上去

謝忻發文告白阿翔「我愛你」！　激吻完癡情護愛：怪不到你身上去

THE BOYZ來台舉辦FAN-CON 看《阿拉唷》拿巡迴門票！

THE BOYZ來台舉辦FAN-CON 看《阿拉唷》拿巡迴門票！

B.I買毒對話「警方3年前就知情」　韓媒爆：YG社長私約藥頭⋯回頭秒翻供

B.I買毒對話「警方3年前就知情」　韓媒爆：YG社長私約藥頭⋯回頭秒翻供

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！　Grace傷很重…經紀人曝夫妻談判進度

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！　Grace傷很重…經紀人曝夫妻談判進度

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　網不捨：原來妳早知道了

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　網不捨：原來妳早知道了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！　Grace傷很重…經紀人曝夫妻談判進度

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　網不捨：原來妳早知道了

獨／吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？　網挖「1年前節目爆料」…他認：知道在講誰

浩子「偷吃要擦嘴」！　3年前預言阿翔會離婚：每次都被老婆抓到

老婆Grace哭罵阿翔：你真的太過份！　心碎認「他婚前婚後差很多」

阿翔IG露餡「謝忻地位比老婆高」！　只追蹤這2帳號…網怒轟：沒把妻子放心上

快訊／謝忻沈默一天269字手寫道歉　「Grace對不起妳」

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！　「偷吃對話全曝光」謝忻曬床照調情

「謝忻是傻女孩」！　邵庭：阿翔該被罵，為什麼他好像沒事一樣

Grace超正還被阿翔出軌！　她曝關鍵原因：每天吃米其林也想吃廚餘啊

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

TWICE, MOMO, 子瑜

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 阿翔被拍5天前：我in了就很難out！　悄留言又被抓包「我也想謝忻」
  2. 岑寧兒一聽粉絲名：好像毒藥！　準歌后護嗓「辣炸照吃」
  3. 羅志祥：最暖男友陪你甜蜜過暑假！　親自示範「深情演出」
  4. Hey! Say! JUMP宣布10月連2天攻蛋！　喝珍奶嚇歪：處罰嗎？
  5. 定了！黃子佼孟耿如明年4月結婚　席開200桌「圈內A咖到場」
  6. 陳威全1歲萌兒露臉！　父子同框「嘴開開看遠方」秒融化
  7. 客台新戲取材「921大地震」　一看女主角網驚：是綾瀨遙師妹！
  8. 贈獎／當全世界都沒聽過「披頭四」　《靠譜歌王》重現經典神曲迅速爆紅
  9. 阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！　「偷吃對話全曝光」謝忻曬床照調情
  10. 梁家輝勾愛妻遊台中　「突襲逢甲夜市」有濃厚淵源

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366