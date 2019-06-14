子瑜20歲生日快樂！　MOMO「特別學寫中文」獻11字祝福

記者張筱涵／綜合報導

韓團TWICE成員子瑜14日迎來南韓年紀21歲（台灣年紀20歲）生日，廣受全世界歌迷的祝福外，其他成員們也都照慣例在Instagram上傳「私房照」並寫下甜蜜祝福，其中MOMO特別學寫中文，讓ONCE（官方粉絲名稱）又驚又喜！

▲子瑜出道4年第一次剪瀏海。（圖／翻攝自TWICE IG）

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TWICE世界巡迴演唱會正式開跑，子瑜13日現身機場時也換成出道4年來第一個有瀏海的髮型，僅以淡妝打扮也是美如仙女，14日迎來充滿紀念意義的生日。成員彩瑛最先上傳祝福表示「我的好盆友（朋友）子瑜生日快樂！我們去吃鰻魚吧～」同時可以看見她們一起去漢江散步放鬆心情的私房照，還有子瑜呆萌地學定延戳玫瑰被刺到的模樣。

▲彩瑛上傳一段子瑜的小短片和漢江約會照。（圖／翻攝自TWICE IG）

MOMO在彩瑛發文1小時後跟進，一連上傳7張未公開幫子瑜拍的獨照外，還有她們拍攝日本全新歌曲《BREAKTHROUGH》的幕後花絮可見感情要好，但亮點除了照片外還有祝福文字，她特別以中文寫下「子瑜我愛你」，另外還用HASHTAG寫下「子瑜」和「生日快樂」，上次開直播曾激勵對方剪瀏海的她也特別稱讚：「有瀏海妳的也很美！」

▲MOMO曝光一連串子瑜獨照。（圖／翻攝自TWICE IG）

▲MOMO和子瑜拍MV的幕後花絮。（圖／翻攝自TWICE IG）