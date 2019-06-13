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抓到了！警察3年前包庇鄭俊英「脫罪SOP曝光」　致10女遭性侵

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手鄭俊英日前遭判定犯下偷拍、散布淫片以及集體性侵的惡行，審判仍在進行中，韓媒13日也挖出他3年前遭前女友控告偷拍的背後真相，當時其實是警察A包庇犯案，得以讓他在17天內逃脫罪名，而前女友因為害怕偷拍影片外流不敢追究，但也是因為，警察A的包庇導致3年之內數10位女性受害。

▲▼鄭俊英遭綁警繩。（圖／CFP）

▲鄭俊英3年前就有爆出偷拍案，當時警察包庇，導致3年內數十名女性受害。（圖／CFP）

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鄭俊英2016年8月6日遭前女友控告偷拍，沒多久便出面開記者會澄清表示與女友有誤會。事件發生3年過去，韓媒挖出背後的不正當勾結，警察A某在同月20日負責鄭俊英偷拍的案件審理，便向鄭的律師B某建議：「直接說手機遺失就好了，這樣更簡單點。」

▲▼鄭俊英性侵案達10起！警方找到「4男處一室對話」：邊看邊忍笑。（圖／翻攝自JTBC News、《Spotlight》）

▲鄭俊英涉嫌的性侵案達10起。（圖／翻攝自JTBC News、《Spotlight》）

此後，A被上級要求收押嫌疑人的手機，但他卻私下約了律師B在餐廳見面，當時B提交了手機資料無法再復原的偽證，並要求：「事件簡單點解決就好。」兩人協力作偽證。A某更上繳了假的報告書「負責復原數據的擔當者休假，需要2到3個月的時間。」草草結束調查，而這支手機一直都被鎖在律師B的保險箱裡，直到今年3月事件爆發，手機才真正提出。

▲▼鄭俊英遭綁警繩。（圖／CFP）

▲鄭俊英從歌手淪為性侵犯。（圖／CFP）

根據相關人士透露，類似案件最起碼需要3個月，但鄭俊英的偷拍案，從起訴到結案過程只花了17天引起懷疑，對此，警察A狡辯：「因為關係到藝人，想說要快點處理。」A警與律師B目前遭收押調查。

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