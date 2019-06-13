Somi出道「只播MV給記者看」：還在編舞、錄音　全場傻眼了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星Somi於2016年結束團體I.O.I活動，與前東家JYP娛樂解約後，她轉而簽給YG旗下的音樂廠牌THE BLACK LABEL，苦等3年，她終於在6月13日正式出道，同日在首爾舉辦記者會，卻少了舞台演出，記者針對此事提出疑問，但她誠實坦言歌曲還在編舞，最近甚至重新錄音，令粉絲氣炸。

▲Somi舉辦出道Showcase，卻只播MV給記者看，令台下一片困惑。（圖／翻攝自TongTongTV Youtube）



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Somi於13日終於推出solo作品，記者會舉辦模式為Showcase，卻少了表演舞台，只有播放MV給媒體觀看，令台下的記者困惑不已，第一題便直白發問「通常來說，Showcase是歌手讓大家知道歌曲的場合，會有個簡單的表演或片段，很好奇你為何沒有帶來演出？」對此，Somi婉轉表示「準備太少的舞台展現給大家的話，我會覺得很可惜，為了帶來更完美的面貌，雖然很抱歉，但也因此沒有準備表演舞台。」

▲Somi於13日正式個人出道。（圖／翻攝自Youtube）

為了更完美的演出，Somi透露記者會一結束，她會馬不停蹄前往練習室練舞，希望媒體諒解。不過，爾後又有記者追問打算準備怎樣的舞台？她卻坦言「現在編舞也一直在改變，跟MV拍攝時的舞蹈不同，最近甚至重新錄音。」此話一出，立刻讓粉絲傻眼直呼「公司到底在幹嘛」、「都出道了居然還沒準備好」。