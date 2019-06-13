ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Somi出道「只播MV給記者看」：還在編舞、錄音　全場傻眼了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星Somi於2016年結束團體I.O.I活動，與前東家JYP娛樂解約後，她轉而簽給YG旗下的音樂廠牌THE BLACK LABEL，苦等3年，她終於在6月13日正式出道，同日在首爾舉辦記者會，卻少了舞台演出，記者針對此事提出疑問，但她誠實坦言歌曲還在編舞，最近甚至重新錄音，令粉絲氣炸。

▲▼ Somi出道辦記者會「歌還在編舞、錄音」（圖／翻攝自TongTongTV Youtube）

▲Somi舉辦出道Showcase，卻只播MV給記者看，令台下一片困惑。（圖／翻攝自TongTongTV Youtube）

請繼續往下閱讀...

Somi於13日終於推出solo作品，記者會舉辦模式為Showcase，卻少了表演舞台，只有播放MV給媒體觀看，令台下的記者困惑不已，第一題便直白發問「通常來說，Showcase是歌手讓大家知道歌曲的場合，會有個簡單的表演或片段，很好奇你為何沒有帶來演出？」對此，Somi婉轉表示「準備太少的舞台展現給大家的話，我會覺得很可惜，為了帶來更完美的面貌，雖然很抱歉，但也因此沒有準備表演舞台。」

▲▼▲▼ Somi出道辦記者會「歌還在編舞、錄音」（圖／翻攝自TongTongTV Youtube、Somi IG）

▲Somi於13日正式個人出道。（圖／翻攝自Youtube）

為了更完美的演出，Somi透露記者會一結束，她會馬不停蹄前往練習室練舞，希望媒體諒解。不過，爾後又有記者追問打算準備怎樣的舞台？她卻坦言「現在編舞也一直在改變，跟MV拍攝時的舞蹈不同，最近甚至重新錄音。」此話一出，立刻讓粉絲傻眼直呼「公司到底在幹嘛」、「都出道了居然還沒準備好」。

布蘭妮批狗仔「把我P得像胖了18公斤」　 怒嗆：我本人瘦得像根針！

推薦閱讀

王者歸來！姜丹尼爾消失128天露臉　預告回歸：怕大家忘記我

王者歸來！姜丹尼爾消失128天露臉　預告回歸：怕大家忘記我

崔敏煥「開球甩兒子」道歉了　親吻小孩：我比任何人愛他

崔敏煥「開球甩兒子」道歉了　親吻小孩：我比任何人愛他

《阿斯達》金智媛抹血詛咒：你會死得淒慘　震撼演技全場噤聲

《阿斯達》金智媛抹血詛咒：你會死得淒慘　震撼演技全場噤聲

子瑜出道4年終於「剪空氣劉海」淡妝也超美！粉絲激動：仙女下凡

子瑜出道4年終於「剪空氣劉海」淡妝也超美！粉絲激動：仙女下凡

10歲影帝阿嬤失智走丟！　催淚找警察：幫我找最重要的阿嬤

10歲影帝阿嬤失智走丟！　催淚找警察：幫我找最重要的阿嬤

I.O.I一年內傳3次重組！韓媒爆：少這2人　官方回應了

I.O.I一年內傳3次重組！韓媒爆：少這2人　官方回應了

金泰希產第二胎倒數！　爆砸7千萬買房「為了Rain搬去美國」

金泰希產第二胎倒數！　爆砸7千萬買房「為了Rain搬去美國」

抓到了！警察3年前包庇鄭俊英「脫罪SOP曝光」　致10女遭性侵

抓到了！警察3年前包庇鄭俊英「脫罪SOP曝光」　致10女遭性侵

粉絲google翻譯問：回韓國「性」奮嗎？　V、J-hope慌張了

粉絲google翻譯問：回韓國「性」奮嗎？　V、J-hope慌張了

快訊／B.I涉買毒：想吸一輩子　對話A真實身份是「T.O.P前女友韓瑞希」

快訊／B.I涉買毒：想吸一輩子　對話A真實身份是「T.O.P前女友韓瑞希」

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　網不捨：原來妳早知道了

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　網不捨：原來妳早知道了

浩子「偷吃要擦嘴」！　3年前預言阿翔會離婚：每次都被老婆抓到

浩子「偷吃要擦嘴」！　3年前預言阿翔會離婚：每次都被老婆抓到

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　網不捨：原來妳早知道了

浩子「偷吃要擦嘴」！　3年前預言阿翔會離婚：每次都被老婆抓到

老婆Grace哭罵阿翔：你真的太過份！　心碎認「他婚前婚後差很多」

獨／吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？　網挖「1年前節目爆料」…他認：知道在講誰

又抓！謝忻發文：我沒事　阿翔隔空放閃「其實我好心疼」

阿翔、謝忻「壓胸情侶照」曝光！　老婆前天才心碎PO文：想不開的自己…

謝忻發文告白阿翔「我愛你」！　激吻完癡情護愛：怪不到你身上去

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！　見面2分鐘「他一把摟住」在路邊偷情

獨／不倫戀有口難言　謝忻哽咽回「14字」道心情

賈靜雯離婚9年…首同框前夫！　梧桐妹畢業「一家三口」合照曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Somi

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 郭書瑤低頭讀書…往下看「超深一條線」！　網崩潰：可以穿高一點嗎
  2. 鄭允浩找BoA合唱：我是她少數的好友　回歸藏復仇者聯盟玄機
  3. 王瞳豪雨拍戲大姨媽又來了　塞「夜用衛生棉」上工全身濕
  4. 42歲陳建州「驚人身材」讓網友跪了！　上衣一脫…肌肉線條爆出
  5. 蔡阿嘎罕見嚴肅「225字真實心聲」！　1張背影照感動網友：謝謝你
  6. 男星認「與女粉絲上床」遭轟渣男　神隱6個月後現況曝光！
  7. 求婚過程曝光！女婿1句話「嘴巴超甜」柴智屏點頭：女兒碰到好對象了
  8. 為什麼傑利鼠離不開湯姆貓？　三段故事告訴你「這樣的朋友最珍貴」
  9. Somi出道「只播MV給記者看」：還在編舞、錄音　全場傻眼了
  10. 吳慷仁自曝21年前舊照！　網一看左邊「逗號瀏海同學」秒歪樓：比你帥

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366