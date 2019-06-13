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鄭允浩找BoA合唱：我是她少數的好友　回歸藏復仇者聯盟玄機

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體東方神起成員鄭允浩苦等許久，終於在近日宣布推出首張迷你專輯《True Colors》，他為了回歸動作頻頻，近期與好友BoA出演節目《我獨自生活中》，展現兩人深厚情誼，他也開玩笑自我介紹：「大家好，我是BoA 寶兒少數好友中的其中一人允浩！！」語畢自己開懷大笑，完全看得出兩人絕佳的友誼。

▲▼鄭允浩找BoA合唱：我是她少數的好友　回歸藏復仇者聯盟玄機（圖／avex taiwan提供）

▲鄭允浩回歸，主打歌藏復仇者聯盟玄機。（圖／avex taiwan提供）

允浩此次回歸，找來BoA合唱，他也在發片記者會上笑喊：「雖然在公開場合上要稱她為前輩，但她其實是我朋友啦！」這次向女方提出合作的邀請，對方毫不考慮爽快答應讓他相當感動，再加上兩人演唱時的歌聲相當搭配，充滿了全新的魅力風格。

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▲▼鄭允浩找BoA合唱：我是她少數的好友　回歸藏復仇者聯盟玄機（圖／avex taiwan提供）

▲允浩主打歌曲《Follow》修改了16次。（圖／avex taiwan提供）

主打歌曲《Follow》是允浩修改了16次之後的心血，他笑著表示這首歌也是集結了他出道16年來的精華。而他日前看了《復仇者聯盟：終局之戰》，因此加入復仇者英雄們的招牌動作於舞蹈當中，仔細看會發現薩諾斯的招牌彈指以及奇異博士施法手勢等。

場上，也有記者犀利提問新專輯似乎有麥可傑克森的影子在，他高EQ回應該問題，並對著記者比出大拇指，稱讚對方觀察細微，坦言自己非常崇拜麥可傑克森，再加上邀請的國外製作人都很喜歡麥可傑克森，多少會受到一些影響，他也回答「麥可傑克森到50歲都還在跳舞，韓國歌壇也有許多大前輩至今都還有著精彩的表演，我也希望到51歲都可以繼續跳。」允浩首張迷你專輯《True Colors》，共收錄6首精彩歌曲，12日與韓同步在台數位發行。

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