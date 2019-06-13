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THE BOYZ來台舉辦FAN-CON 看《阿拉唷》拿巡迴門票！

娛樂中心／綜合報導

《韓國阿拉唷》主持人溫妮、卡特帶領大家一起討論與韓國有關的大小事，除了有最新的韓流娛樂新聞以外，更徵求各大粉絲團團長、後援會會長以及幕後相關工作人員上節目！每週四晚間5點準時直播！將同步在《ETtoday星光雲》、《播吧》、「韓星爆爆」臉書粉絲團直播。

20190613韓國阿拉唷稿件

人氣直線飆高的韓國男子團體－THE BOYZ要來台灣啦！他們即將在6月29日於台北國際會議中心（TICC）舉辦《THE CASTLE》巡迴。THE BOYZ由12名實力外型兼具的成員組成，在最近的回歸演出中屢屢獲得非常亮眼的成績，人氣持續高漲的他們，相信也讓不少粉絲的心「Bloom Bloom Pow」吧！

PRODUCE X 101 最近熱播中，近期節目中也公開了最新一輪的投票結果，其中有兩位練習生排名大幅度上升，成績相當亮眼，大家也來分享自己心目中的PICK吧？

另外，人氣直線飆高的韓國男子團體－THE BOYZ要來台灣啦！他們即將在6月29日於台北國際會議中心（TICC）舉辦《THE CASTLE》巡迴。THE BOYZ由12名實力外型兼具的成員組成，在最近的回歸演出中屢屢獲得非常亮眼的成績，人氣持續高漲的他們，相信也讓不少粉絲的心「Bloom Bloom Pow」吧！鎖定今天的《韓國阿拉唷》也將送出這次FAN-CON臺灣站的門票喔！

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韓國阿拉唷徵粉絲團改版照 

每週四晚間5點準時直播！將同步在《ETtoday星光雲》、《播吧》、「韓星爆爆」臉書粉絲團直播。

►播吧直播網址：boba.ettoday.net/videonews/161419
 

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

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