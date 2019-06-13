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快訊／B.I涉買毒：想吸一輩子　對話A真實身份是「T.O.P前女友韓瑞希」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體iKON成員B.I於12日被爆出涉嫌染毒，《Dispatch》掌握一份獨家對話內容，曝光他曾向A某購買毒品，並自信表示「想每天都吸」，引起軒然大波。對此，他退團謝罪，並澄清沒膽子吸毒，否認犯案。令歌迷更加震驚的是，韓媒《edaily》13日挖出A某真實身份，竟是T.O.P前女友韓瑞希。

▲▼ 快訊／B.I涉買毒：想吸一輩子！　對話A真實身份是「T.O.P前女友韓瑞希」（圖／翻攝自IG）

▲B.I涉買毒：「想吸一輩子！」，對話A真實身份是T.O.P前女友韓瑞希。（圖／翻攝自IG）

韓媒《edaily》13日循線找到A某真實身份，原來她就是曾與T.O.P一起吸毒的女練習生韓瑞希。韓瑞希2016年8月以違反毒品條例遭緊急逮捕，警方在她的手機裡發現與B.I的聊天記錄，男方對話裡提到「因為和你一起吸過」、「要不要一起買多點」、「買大量一點沒有打折嗎」、「是厲害的嘛，我想吸一輩子」，B.I因此被警方列為調查嫌疑人。

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▲▼B.I對話的對象是韓瑞希。（圖／翻攝自edaily）

▲韓媒稍早報導B.I對話的對象是韓瑞希。（圖／翻攝自edaily）

23歲女練習生韓瑞希於2017年6月爆出與T.O.P同夥吸麻，最終也被判有期徒刑3年、緩刑4年，她的性格嗆辣，曾不斷對外放聲與T.O.P交往過，甚至爆料男方先追她，惹怒大批粉絲，事件2年過去，她的潑辣個性沒改，依舊常在網路上嗆聲，但輿論漸漸消停，沒想到，13日又被挖出與B.I對話買毒的人就是她，令歌迷氣瘋。

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B.I, T.O.P前女友韓瑞希, T.O.P前女友, 韓瑞希

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