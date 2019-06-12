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起底阿翔「超正模特兒老婆」！小心呵護10年秘密情　為老公退出幕前卻遭背叛

記者李玟儀／綜合報導

「浩角翔起」阿翔被週刊拍到大白天當街勾吻謝忻，婚內出軌的傳言甚囂塵上，不少網友氣得痛罵為什麼不好好珍惜正妹老婆？事實上阿翔和老婆Grace相識10年，早在當年他還在當幕後工作人員時就注意到對方，當時Grace是模特兒，但因為走入婚姻，毅然決然放棄鎂光燈下的工作。

▲▼阿翔正妹老婆。（圖／翻攝自Grace臉書、YouTube／小燕有約）

▲阿翔正妹老婆。（圖／翻攝自Grace臉書）

Grace本名龔淑卿，外型甜美亮麗，身材瘦高有雙大長腿，絲毫看不出是3個小孩子的媽。之所以會認識阿翔，要回溯到10多年前，當時阿翔在張淳淳工作室賣健身器材時，剛好當時公司也包下購物台的時段，便負責應徵在播出時在後方展示商品的模特兒進來，龔淑卿就是其中之一，有時候錄影錄到太晚，他便會送女方回家，但是那時彼此還沒有感覺，之後對方錄取購物台的正職模特兒，那2年都不再由他管理，2人因此沒有聯絡。

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▲▼阿翔正妹老婆。（圖／翻攝自Grace臉書、YouTube／小燕有約）

▲Grace婚前是模特兒。（圖／翻攝自Grace臉書）

沒想到之後阿翔有次搭捷運時遇到同住在永和的龔淑卿，才開始恢復聯絡，某天開車去錄影時，發現睡過頭的女方站在路邊，因為計程車塞車還沒來工作快遲到，乾脆直接幫忙載對方上班，他說：「結果她準時到，我錄影遲到，我想，那是老天爺給我們的緣分。」

對於龔淑卿擁有出眾外型和氣質，會不會想出道當藝人，阿翔直誇愛妻口條很好，但話鋒一轉，他說：「可是我內心是排斥，不希望她把演藝圈當主業，更不想老婆上節目講家裡的事。」

▲▼阿翔正妹老婆。（圖／翻攝自Grace臉書、YouTube／小燕有約）

▲▼因為阿翔強調家庭隱私，Grace毅然決然退出幕前工作。（圖／翻攝自YouTube／小燕有約）

▲▼阿翔正妹老婆。（圖／翻攝自Grace臉書、YouTube／小燕有約）

這部分龔淑卿也在《小燕有約》中提到，因為阿翔希望保留家庭隱私，因此她毅然決然放下模特兒工作，「我覺得既然我們走入家庭了，彼此要互相。」她索性減少曝光機會，不過她也清楚阿翔是公眾人物的關係，難免受到外界矚目，「適時跟大家分享也不是一件壞事。」這一番話得體又展現高情商，讓張小燕聽了讚賞似的點點頭。

▲▼阿翔正妹老婆。（圖／翻攝自Grace臉書、YouTube／小燕有約）

▲▼婚前家人曾有反彈，但看到阿翔的付出才轉變態度。（圖／翻攝自YouTube／小燕有約）

▲▼阿翔正妹老婆。（圖／翻攝自Grace臉書、YouTube／小燕有約）

不過龔淑卿也坦言，在和阿翔交往前從沒想過另一半會是藝人，甚至婚前也遭遇家人反彈，因此她小心翼翼呵護這段戀情，不少朋友都是到婚禮當天才知道，原來她的另一半是「浩角翔起」阿翔。

龔淑卿透露，在交往時曾試著跟媽媽說男友是阿翔，結果得到的回應卻是：「那你們當朋友就好。」但是阿翔靠著不屈不撓的貼心終於擄獲岳母的心。如今阿翔捲入偷吃疑雲，讓人不勝唏噓。

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謝忻阿翔, 阿翔, 龔淑卿, Grace

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