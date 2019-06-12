老婆一早驚見偷吃新聞！阿翔「聊一下我就出門了」　利菁痛批藉口：太殘忍

記者李湘文／綜合報導

藝人阿翔被拍到出軌激吻謝忻，12日中午出外景的同時召開記者會認錯，並承認早上已經有跟老婆聊了一下，「但因為要過來錄影，就出發了。」還未進一步深談。不過，站在人妻的立場，利菁對阿翔這樣的處理方式並不認同，在臉書感慨：「丟下老婆，直接出門『錄影』，成了逃避事件的藉口。」

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▲阿翔在出軌事件爆發後，沒跟老婆深談就出門錄影，做法受到利菁批評。（圖／翻攝自Grace臉書、利菁臉書）

阿翔12日在台中錄製《綜藝大集合》，公開在所有媒體面前道歉：「先跟最愛的老婆和小朋友和家人，說聲不好意思。」他坦言早上老婆Grace已得知消息，「看到有稍微聊了一下，但因為要過來錄影就出發了，那老婆當然是非常震驚的，後續要怎麼處理交代，晚上收工回家後，再給我一點空間讓我好好處理好。」

▲阿翔在外景現場召開記者會，回應出軌事件。（圖／記者呂佳賢攝）

不過，針對阿翔的這一番話，利菁在臉書提出不同看法，認為「錯了就認錯」才是對的，而不是為了錄影，就把老婆丟在家裡，畢竟「一世牽手」應該更重於「一集錄影」。利菁感慨：「老婆在這10幾個小時，獨自承受失去世界的分秒折磨，在妻子的立場，太殘忍。」

▲利菁站在人妻立場，認為阿翔對老婆太殘忍。（圖／翻攝自Grace臉書）

利菁承認自己不能忍受老公有女性友人，藉由阿翔這件事，也警惕自己和老公，「已婚沒有紅粉知己的權利」、「女生需要朋友，但閨蜜……？！」，認為婚姻就是要步步為營。

▲利菁評論阿翔處理出軌事件的方式。（圖／翻攝自利菁臉書）

事實上，利菁不久前才在節目中提到，曾經跟閨蜜住在一起，結果卻目睹對方對自己男友進攻，「我去上洗手間，回來發現那個閨蜜把手放在男方的腿上。」她從此就不再結交所謂「閨蜜」，也提醒大家：「閨蜜要放在外面，打打電話就可以了，很多事件都是女生拉男生和閨蜜一起玩，然後他們就上床了。」