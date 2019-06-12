謝忻當小三沒跟阿翔老婆道歉！　最先傳訊息的人是「他」

記者蕭雅玲／台中烏日報導

阿翔與謝忻去年底爆出緋聞，當時兩人打死不認，卻沒想到日前再度被周刊拍到，阿翔開著他的休旅車到台北市區，兩人私會短短兩分鐘，就在街頭上演接吻戲碼。消息傳出兩人一如往常南下台中烏日錄製民視《綜藝大集合》節目。阿翔也在胡瓜陪同下開記者會坦承「滿滿友誼界限沒有拿捏好！」

▲胡瓜與謝忻一起主持13年從沒聽過她講戀情。（圖／記者蕭雅玲攝）

錄影空檔胡瓜受訪表示，「自己也沒資格講人家，看到新聞心疼他們倆都像自己小孩，這麼努力打拼，風吹日曬，大家合作那麼久。」而謝忻也在第一時間傳簡訊給胡瓜說抱歉，胡瓜也回她，「要思考如何面對阿翔太太，這是最重要，而不是在乎之後怎麼辦」，他認為這件事時間可以沖淡一切，「但要冷靜，不能慌張。」

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胡瓜與謝忻一起主持《綜藝大集合》13年，坦言自己從不會去過問工作人員的私事，在她眼裡謝忻與阿翔是他工作上最好的團隊，也常看他們在拍短片，就連自己會經常跟他們一起入鏡拍直播，他表示，「大家每天一起工作都嘻嘻哈哈，對於這種事（婚外情）誰會發現，又不像當年小嫻傳戀情時是已經在一起」，還笑言單身都會發生情變，沒法去過問。

對於謝忻與阿翔爆「婚外情」，民視也發表聲明表示：「先請製作單位完成今日的節目錄影為重，至於成年人的感情問題，希望外界給予空間處理。」