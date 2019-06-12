獨／阿翔爆偷吃「1年前就被抓包」！　謝忻跟飛出國…甜蜜兩人世界曝光

記者蕭雅玲／台中烏日報導

阿翔與謝忻被周刊拍到，上演接吻戲碼，雙方不得不認這段「滿滿友誼」，但其實這段婚外情早在2018年就有跡可循，《ETtoday星光雲》接獲工作人員爆料，2018年阿翔到南韓釜山比賽，謝忻也意外現身球場替他加油，他甚至一路脫隊，不和工作人員行動，究竟和誰共度私人時間，引發諸多聯想。

▲阿翔與謝忻爆婚外情。（圖／資料照／記者林彥君攝）

《ETtoday星光雲》接獲工作人員爆料，早在2018年兩人就甜蜜出國，阿翔2018年10月跟著「明日之星」棒球隊到南韓釜山進行台韓明星公益交流賽，當時參與的明星球員都與家眷一起出發到釜山，唯獨阿翔在比賽當天才與謝忻低調現身球場，謝忻也現身在球場的本壘觀眾席幫阿翔加油打氣，當時謝忻被問到還四兩撥千斤說：「是來幫其他人加油。」

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但據知情人士透露，阿翔身為台灣明星棒球隊一員，每次活動明星球員都會一起搭高鐵南下，只有阿翔會「選擇自行開車」前往球場，不太會跟球隊一起行動，像去年到釜山打棒球時，球隊安排球員下榻住在距離釜山市區車程約莫一小時半的飯店，當時兩人就以「是因在釜山有私人行程，球隊飯店比較偏僻，所以才會請工作人員訂了釜山的飯店。」

對此，記者曾詢問經紀公司，經紀人則回應：「是藝人私人行程，公司沒多做詢問。」也間接證實兩人一起出國。

▲謝忻日前上節目，曾認喜歡阿翔。（圖／翻攝自YouTube／小燕有約）

▲謝忻與阿翔爆婚外情演藝路堪憂。（圖／翻攝自謝忻臉書）

謝忻與阿翔一起主持民視《綜藝大集合》長達13年，又同屬同一家經紀公司，兩人工作上幾乎都會在一起，就連私下受邀工作也常會碰到，原本堅稱的「革命情感」卻慢慢變了調，還瞞過所有人，連胡瓜都被瞞在鼓裡，看到新聞後也感到相當震驚與心疼。

謝忻與阿翔今年農曆年前被拍到車上密會54分鐘，當時胡瓜錄製除夕特別節目，還打包票說兩人證實兩人只是好朋友，如今被媒體逮個正著，街頭上演隔車熱吻畫面曝光，把他們倆視為子弟兵的胡瓜，等於被狠狠打了一巴掌。