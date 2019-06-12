與謝忻隔車熱吻　阿翔發聲明：滿滿友誼界限沒拿捏好！

記者蕭雅玲／台中烏日報導

阿翔與謝忻去年底爆出緋聞，當時兩人打死不認，卻沒想到日前再度被周刊拍到，阿翔開著他的休旅車到台北市區，兩人私會短短兩分鐘，就在街頭上演接吻戲碼。消息傳出兩人一如往常南下台中烏日錄製民視《綜藝大集合》節目。阿翔也在胡瓜陪同下開記者會坦承「滿滿友誼界限沒有拿捏好！」並對老婆、小孩與家人感到抱歉。

▲阿翔與謝忻報婚外情，胡瓜陪同開記者會。（圖／記者蕭雅玲攝）

阿翔與謝忻同屬一家經紀公司，又因一起主持節目而有革命情感，這回被周刊拍到兩人隔車接吻畫面曝光，阿翔坦言「界線沒有拿捏好」，才會讓友誼越界。被問到這段「滿滿友誼」何時開始？是否會因此而結束？陪同現身記者會的胡瓜也幫緩頰說：「友誼不會結束，但超出的友誼應該結束！」

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胡瓜表示，主持《綜藝大集合》17年以來，藝人傳緋聞也是常有的事，之前小嫻與歐弟也傳出緋聞，只是當時他們都是單身，但阿翔是已婚，卻與謝忻傳因革命情感而產生「滿滿友誼」，他認為有些不妥。

而阿翔也透過經紀公司發表聲明表示：「《對不起！是我沒有拿捏好朋友間的界線，我辜負社會大眾對我的期待，我會反省自己，修正自己。我知道我真的做錯了！對不起！》。」