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謝忻急性高山症…靠阿翔「神秘簡訊」秒救援！　旁人聽了驚呆：愛的力量

記者韓景樺／綜合報導

 「浩角翔起」阿翔12日爆出婚外情，和曾傳緋聞的謝忻當街親吻，「好兄弟」變婚外情對象，讓不少人聞訊大感震驚。雖然2人事後火速致歉，但未能平息網友熱議，2人過去在節目中的親暱互動和「救命恩情」也再次被翻出。

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▲▼謝忻和阿翔私下一直以「好兄弟」相稱。（圖／翻攝自Facebook／外景小公主- 謝忻的粉絲團，翻攝自IG／阿翔）

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▲阿翔和謝忻12日爆出婚外情。（圖／翻攝自Facebook／外景小公主- 謝忻的粉絲團，翻攝自IG／阿翔）

謝忻2017年出書《我去安地斯山一下》，當時舉辦簽書會，不只好姐妹小甜甜和王宇婕到場祝賀，不克出席的阿翔也請老婆Grace帶著兒女「布朗尼」與「小泡芙」代打，親自現身獻花，還傳話：「感性的話我不會說，但是大家兄弟一場，只要妳有需要，一句話，我會盡力。」惹得謝忻當場紅了眼眶，說不出話來。

▲阿翔老婆帶著兒女力挺謝忻簽書會。（圖／時代創藝提供）

▲阿翔老婆帶著兒女力挺謝忻簽書會。（圖／時代創藝提供）

被封為「外景小公主」的謝忻，曾上節目分享期間限定旅遊景點，當時她大推玻利維亞天空之鏡，更透露為了造訪天空之鏡，她飛到全世界最高的首都「拉巴斯」（海拔近4000公尺）。

▲▼謝忻上《上班這黨事》聊到阿翔。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲▼謝忻上《上班這黨事》聊到阿翔。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲謝忻上《上班這黨事》聊到自己到高山症發作，是阿翔救了自己。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

沒想到一路舟車勞頓的她才抵達就急性高山症發作，手邊又沒有氧氣筒，正當她痛苦地躺在旅館床上，打算靠熱水的水蒸氣舒緩身體狀況時，「一通神秘的簡訊跳進來了」，原來是阿翔傳來要她小心高山症的叮嚀，要她少用水蒸氣、說話慢一點，讓當時連媽媽訊息都收不到的謝忻驚訝又感動，讓一旁嘉賓們聽了也直呼是「愛的力量」發威了。

▲▼謝忻上《上班這黨事》聊到阿翔。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲▼謝忻上《上班這黨事》聊到阿翔。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲▼謝忻上《上班這黨事》聊到阿翔。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲謝忻透露高山症發作時收到阿翔訊息，讓主持人聽了也大呼是「愛的力量」。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

而阿翔的暖男事蹟不止於此，謝忻過去和阿翔因合作《綜藝大集合》熟識，她曾透露，過去為了節目參加鹽水蜂炮，想不到脖子上竟意外卡到一支正在冒煙的蜂炮，親眼目睹的阿翔擔心她受傷，立刻上前救援，更一路用身體保護她直到活動結束。讓謝忻知道暖心真相後感動不已，「聽完眼眶濕濕的」、「謝謝你，我永遠的兄弟」。2人的好交情加上「救命之恩」，好感情可見一斑。

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謝忻, 浩角翔起, 阿翔

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