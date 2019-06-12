阿翔爆與謝忻婚外情又「搭訕女工作人員」　製作人說話了

記者蕭雅玲／台中烏日報導

阿翔與謝忻原本預定今（12日）南下台中烏日錄民視《綜藝大集合》，卻因爆出婚外情，謝忻臨時向製作單位請假，至於是否會影響兩人的工作，製作人直言：「很難回答，但還是要整體評估，他們從《大集合》一百集就加入團隊至今九百多集，一起工作10幾年！」但還是請外界給他們一些時間處理。

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▲阿翔爆婚外情錄影時臉色凝重。（圖／記者蕭雅玲攝）

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阿翔與謝忻爆出婚外情，製作人坦言一早看到新聞有嚇到，並透露謝忻平常與工作人員就像哥兒們，在錄影現場更是毫無忌諱，跟男性藝人與工作人員打成一片。外傳阿翔在錄影時搭訕女性工作人員，對此製作人也回應，「我們這邊都沒有啦，因為都是大型工作道具，扛道具等都需要苦力，女性工作人員比較不適合。」

▲阿翔爆婚外情南下台中烏日錄製《綜藝大集合》。（圖／記者蕭雅玲攝）

製作人證實，阿翔在爆出與謝忻的婚外情後，今天錄影時神情也比往常差，「看得出來他心事很重，製作單位也有鼓勵他，但畢竟他做錯了還是得自己面對。」而阿翔也跟製作人透露，因今天趕著出門錄影，關於今天爆出他與謝忻婚外情的新聞，還沒與老婆面對面談過，他也將在錄影結束回家請求老婆的原諒。

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