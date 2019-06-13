獨／阿翔好男人形象毀了　損失「百萬代言」浩子衰躺槍

記者蕭雅玲／台北報導

阿翔與謝忻被爆出婚外情，昨他（12日）在《綜藝大集合》錄影現場召開記者會，認了沒拿捏好讓友誼變成不倫戀，也讓他愛家好男人形象徹底崩盤，不僅引來網友排山倒海般的怒罵，更引發代言的廠商關切。據了解，阿翔目前手上有兩代言，加上活動商演等，粗估阿翔因這齣街頭熱吻戲碼，至少損失超過百萬收入。

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▲阿翔與謝忻婚外情事件恐波及搭檔浩子 。（圖／記者林彥君攝）

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據了解，阿翔目前手上有家用產品「刷樂」以及電玩「角子共玩」兩個代言，都是與啊浩子一起代言，經紀人透露，兩個代言損失至少超過百萬以上、甚至更多更證實「昨天新聞出來後，廠商在第一時間也打電話來關切，但還沒談到『終止』代言部分，加上他（阿翔）出席活動等收入，損失難以估計，經紀公司現在也盡力在「止血」，希望讓損失降到最低。經紀人也說，阿翔與謝忻爆出婚外情後，搭檔浩子多少會受影響，但未來工作會影響多大，現在還在評估中，但現階段還是會讓阿翔把「家務事」處理。

阿翔與謝忻年初就被爆出在車上密會48分鐘，當初兩人堅稱只是好友在車上談事情，打死就是不認緋聞，甚至不避嫌大方在鏡頭前以好哥們相稱，就連阿翔老婆也站出來力挺老公與謝忻是「純」友誼，沒想到事隔半年不到，就被逮個正著在街頭上演隔車熱吻戲碼，徹底把他愛家、愛老婆的形象給毀，也毀了他在廠商心中的好男人形象。