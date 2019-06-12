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陳奕迅「登金曲」為經典歌曲開金嗓　嗨喊：好開心！

記者蕭雅玲／台北報導

第30屆金曲獎頒獎典禮將在6月29日於小巨蛋登場，「E神」陳奕迅不僅以專輯《L.O.V.E.》入圍了「年度專輯獎」、「年度歌曲獎」、「最佳專輯製作人獎」3項獎項外，他也應主辦單位邀請，擔任頒獎典禮的表演嘉賓，讓他感到很興奮表示，將以「金氏紀錄」為名，挑選金曲獎「得獎常客」的眾多作品重新演繹。

▲▼陳奕迅。（圖／台視）

▲陳奕迅受邀擔任金曲頒獎典禮的表演嘉賓。（圖／台視）

陳奕迅堪稱金曲常客，除了上台領獎外，也曾多次受邀擔任表演嘉賓，這回再度受邀登台表演，被問到參加金曲獎有什麼幸運物或是每年必做的事前準備時，他則透露會花心思在穿搭或服裝的選擇：「想想有什麼衣服適合表演的，例如彈奏樂器的話，衣服會不會阻礙到演奏等等，主要是以一份重視及尊重場合為大前提。還有就是準備一個可以與很多好朋友見面的心情來參加。」

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▲▼陳奕迅。（圖／台視）

▲陳奕迅今年入圍金曲三大獎項，也將擔任表演嘉賓。（圖／台視）

這次他的專輯《L.O.V.E.》入圍三項大獎，他也說，沒有偏重哪一個獎項得獎，「因為所有歌曲都是《L.O.V.E.》團隊共同製作，每個提名都與他們有關，所以任何一項得獎都會覺得很開心，It’s all about LOVE！」而該專輯中僅收錄兩首國語歌曲，讓陳奕迅未能如願角逐本屆最佳國語男歌手獎，被網友視為今年男歌手遺珠之一，對此他也說：「男歌手這部分我已經得到了很大很大的肯定，這份肯定對我來說是一個推動力，也是一個鼓勵，現在最重要的是把當晚的演出準備好，讓大家可以再次回味這些優秀的作品，那我就很滿足了。」

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關鍵字

陳奕迅, Eason, 金曲獎

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