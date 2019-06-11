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曾莞婷首次男裝「帥出新高度」　粉絲：我好像戀愛了！

記者許逸群／台北報導

戲劇女神曾莞婷跟上新世代腳步，經營短影音平台「iM短影」有成，短短一個月憑藉著多支精彩短影音於站內迅速擄獲大批粉絲，不僅與媽媽挑戰「變裝母女」，更拉著愛犬紅貴賓BUBU一同入鏡大玩萌寵臉部特效。可愛又自然的短影音再度於社群上引起網友廣大迴響。

▲▼曾菀婷。（圖／iM短影提供）

▲曾菀婷首次反串扮男裝。（圖／iM短影提供）

私底下也是戲精的曾莞婷，於棚拍空檔重現《世間情》壞女人郭佳佳角色，專業表情搭配搞笑台詞，讓現場笑聲不斷。昨（10日）最新上線的短影音中，她更是首次挑戰女扮男裝，帥氣模樣驚艷一票網友，影片上線後瞬間湧入大批留言「女神簡直是帥出新高度」、「我好像戀愛了」。

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▲▼曾菀婷。（圖／iM短影提供）

▲曾菀婷被粉絲誇讚「帥出新高度」。（圖／iM短影提供）

儘管只是15秒的短影音，曾莞婷對於「iM短影」的影片也是高度要求，過去就曾在1小時內頂著大熱天換了11套造型及場景，力求多變樣貌以吸引粉絲眼球。為了呈現完美拍攝成果，她在最新的女扮男裝主題，也是自己主動要求化妝師加上鬍子，以創造畫面切換時的驚喜感。

曾莞婷邊照鏡子滿意地說：「以前只有換過男裝，但這次是畫上鬍子才是真正的扮男裝，沒想我還蠻適合的！」她更搞笑表示：「導演們看到這支影片，應該知道接下來我想要演什麼角色了吧？」儘管工作行程滿檔，曾莞婷仍不忘抽空拍攝iM短影「曾莞婷的狂想世界」，經營新媒體社群平台與粉絲交流。

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